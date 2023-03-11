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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили более 1000 оккупантов, общие потери РФ достигли 158 тыс. военных – Генштаб ВСУ

Самые интенсивные бои сейчас идут на востоке Украины
Самые интенсивные бои сейчас идут на востоке Украины
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 158 000 российских оккупантов. Об этом 11 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 1010 российских захватчиков.

Другие потери войск РФ в Украине составили:

  • танков – 3458 (+10);
  • боевых бронированных машин – 6762 (+20);
  • артиллерийских систем – 2483 (+8);
  • реактивных систем залпового огня – 493 (+2);
  • средств ПВО – 257 (+1);
  • самолетов – 304;
  • вертолетов – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1);
  • крылатых ракет – 907;
  • кораблей / катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5344 (+7);
  • специальной техники – 242 (+2).

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037TNkfQLi2umZ31LAZX5L8jFYMsqgQ5XpTGxXa1uUb3feoTR9BNLAZLM8LZiXqsDSl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на ДонбассеСитуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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