В Бердянске россияне разместили 30 раненых оккупантов в гинекологическом отделении больницы, еще 80 – в хирургическом и ЛОР-отделении – Генштаб ВСУ

Об этом 10 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что во временно захваченном Бердянске Запорожской области в результате огневого поражения российских подразделений ВСУ местные медучреждения переполнены ранеными российскими оккупантами.

"В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР-отделении разместили 80 тяжелораненых захватчиков", – сказано в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 марта, с начала полномасштабного нападения РФ украинские военные уничтожили около 156 990 российских оккупантов.