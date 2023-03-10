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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бердянске россияне разместили 30 раненых оккупантов в гинекологическом отделении больницы, еще 80 – в хирургическом и ЛОР-отделении – Генштаб ВСУ

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Из гинекологического отделения больницы в оккупированном Бердянске выписали всех пациенток, отметили в Генштабе ВСУ
Из гинекологического отделения больницы в оккупированном Бердянске выписали всех пациенток, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Бердянська міська рада (Berdyansk City Council) / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают нести потери в личном составе в войне против Украины.

Об этом 10 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что во временно захваченном Бердянске Запорожской области в результате огневого поражения российских подразделений ВСУ местные медучреждения переполнены ранеными российскими оккупантами.

"В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР-отделении разместили 80 тяжелораненых захватчиков", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02c6a6YAsd4FpMtKFirhZtTspSfoSRfAPwwKW8eEfRKfcMihT4HWmzTbRcEZ9tjfuel

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 марта, с начала полномасштабного нападения РФ украинские военные уничтожили около 156 990 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Бердянск, раненые, хирургия, ВСУ, война России против Украины, больницы, потери армии России, российские оккупанты
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