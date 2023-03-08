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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бердянске оккупанты приходят с обысками к родителям, которые не отдают детей в их школы

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Оккупанты требуют, чтобы украинские дети ходили в российские школы
Оккупанты требуют, чтобы украинские дети ходили в российские школы
Фото: EPA

В оккупированном Бердянске Запорожской области россияне давят на местных жителей, чтобы те отдавали своих детей в пропагандистские центры. Об этом сообщает 8 марта Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу, говорится в сообщении.

Кроме того, если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали российский паспорт.

В ЦНС отметили, что российские школы на временно оккупированных территориях носят пропагандистский характер.

"Именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в "русский мир". В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории", – говорится в сообщении

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: паспорт, Запорожская область, Бердянск, российская пропаганда, дети, война России против Украины, школы, российские оккупанты
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