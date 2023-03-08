В Бердянске оккупанты приходят с обысками к родителям, которые не отдают детей в их школы

К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу, говорится в сообщении.

Кроме того, если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали российский паспорт.

В ЦНС отметили, что российские школы на временно оккупированных территориях носят пропагандистский характер.

"Именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в "русский мир". В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории", – говорится в сообщении