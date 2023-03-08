В Бердянске оккупанты приходят с обысками к родителям, которые не отдают детей в их школы

К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу, говорится в сообщении.
Кроме того, если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали российский паспорт.
В ЦНС отметили, что российские школы на временно оккупированных территориях носят пропагандистский характер.
"Именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в "русский мир". В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории", – говорится в сообщении
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.