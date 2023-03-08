Оккупанты пытаются посеять панику среди мирного населения на захваченных территориях – мэр Мелитополя

Россияне убеждают население оккупированных территория, что их якобы будут бомбить ВСУ, сказал Федоров Фото: EPA

Оккупационные власти Крыма объявили о выделении финансирования туристическим учреждениям – отелям, базам отдыха и т.д. – на размещение эвакуированных жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской области. По словам Федорова, это говорит о том, что либо оккупанты действительно планируют эвакуироваться, либо это очередной пропагандитсткий месседж, нацеленный на то, чтобы посеять панику среди мирного населения этих территорий.

"Также панику они сеют и тем, что передают через "старших по домам", которые сотрудничают с оккупантами, распоряжение о подготовке бомбоубежищ. Якобы украинская армия собирается бомбить гражданское население. Конечно, это неправда», – сказал Федоров.

По его словам, оккупанты опасаются приближения украинской армии и не хотят допустить, чтобы жители оккупированных территорий помогали ВСУ. Они видят, что больше чем за год оккупации не смогли склонить местное население на свою сторону и сопротивление продолжается, сказал Федоров.