ВСУ за сутки отбили более 100 атак оккупантов и поразили 16 районов скопления сил противника – Генштаб

Противник не оставляет попыток выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия врага сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Также силы обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, одно средство противовоздушной обороны и российский склад боеприпасов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.