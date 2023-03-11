ВСУ за сутки отбили более 100 атак оккупантов и поразили 16 районов скопления сил противника – Генштаб

Противник не оставляет попыток выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия врага сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Также силы обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, одно средство противовоздушной обороны и российский склад боеприпасов.