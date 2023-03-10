Оккупанты вручили коллаборантам партбилеты "Единой России" в ОРДО – Генштаб ВСУ

Об этом 10 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая "власть" организовала вручение местным коллаборантам партийных билетов российской политической партии "Единая Россия", – сказано в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Российские СМИ сообщали в декабре прошлого года, что РФ, несмотря на войну, планирует в 2023 году провести выборы в оккупированных регионах Украины, в частности – на временно захваченной территории Донецкой области.