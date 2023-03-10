Генштаб ВСУ: Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ на лиманском направлении

Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 10 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"На лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск… На бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут, – сказано в сообщении. – На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области".

Отмечается, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на этих направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений… На запорожском и херсонском направлениях противник вел оборонительные действия", – рассказали в Генштабе ВСУ.