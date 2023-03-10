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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр предупредила о новой информационной атаке оккупантов, связанной с Бахмутом

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Маляр заявила, что российские вбросы о якобы существующих в украинском командовании разногласиях относительно Бахмута это дезинформация
Маляр заявила, что российские вбросы о якобы существующих в украинском командовании разногласиях относительно Бахмута – это дезинформация
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Украинские военные фиксируют очередную российскую информационную операцию с целью пошатнуть уверенность украинского общества в необходимости обороны Бахмута Донецкой области. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 10 марта в Telegram.

"Технология выглядит так: запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы разногласиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы президент [Украины Владимир Зеленский], [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный и [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту", – рассказала Маляр.

Она подчеркнула, что это не так и позиция по Бахмуту – единая.

Кроме того, по словам замминистра, оккупанты пытаются дискредитировать лично командующего Сухопутными войсками Сырского и придумывают якобы политические подтексты военных решений, принимаемых украинской стороной.

"[Россияне] пытаются показать, что они своих [военнослужащих] берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями. В действительности все наоборот. О чем свидетельствуют соотношение погибших – у них в несколько раз выше – и тактика боевых действий", – отметила Маляр.

Цель распространения фейковой информации оккупантами – попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", уточнила замглавы Минобороны Украины.

"Делают они это путем вбросов о "неважности" этого направления. Но, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов они в этом задействовали, – именно они считают это направление стратегическим", – сказала Маляр.

Кроме того, оккупанты намереваются посеять сомнения и недоверие к украинским военным решениям и людям, которые их принимают, пояснила замминистра.

"В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает. Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", – резюмировала Маляр.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это тоже информационная спецоперация оккупантов.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, российская пропаганда, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, Бахмут, Сухопутные войска Украины, Валерий Залужный, Александр Сырский, дезинформация, недоверие, российские оккупанты, деоккупация
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