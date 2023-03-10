Маляр предупредила о новой информационной атаке оккупантов, связанной с Бахмутом

Маляр заявила, что российские вбросы о якобы существующих в украинском командовании разногласиях относительно Бахмута – это дезинформация Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Технология выглядит так: запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы разногласиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы президент [Украины Владимир Зеленский], [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный и [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту", – рассказала Маляр.

Она подчеркнула, что это не так и позиция по Бахмуту – единая.

Кроме того, по словам замминистра, оккупанты пытаются дискредитировать лично командующего Сухопутными войсками Сырского и придумывают якобы политические подтексты военных решений, принимаемых украинской стороной.

"[Россияне] пытаются показать, что они своих [военнослужащих] берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями. В действительности все наоборот. О чем свидетельствуют соотношение погибших – у них в несколько раз выше – и тактика боевых действий", – отметила Маляр.

Цель распространения фейковой информации оккупантами – попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", уточнила замглавы Минобороны Украины.

"Делают они это путем вбросов о "неважности" этого направления. Но, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов они в этом задействовали, – именно они считают это направление стратегическим", – сказала Маляр.

Кроме того, оккупанты намереваются посеять сомнения и недоверие к украинским военным решениям и людям, которые их принимают, пояснила замминистра.

"В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает. Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", – резюмировала Маляр.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это тоже информационная спецоперация оккупантов.