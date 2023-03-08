Генсек НАТО не исключает, что украинские военные могут потерпеть поражение в Бахмуте

Генсек Альянса добавил: если такое произойдет, это не обязательно станет переломным моментом в войне.

"То, чего России не хватает качественно, она пытается компенсировать количественно. Она понесла большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", – заявил Столтенберг.

Он добавил, в последние месяцы вокруг Бахмута шли ожесточенные бои. Россия бросала на это направление живую силу и технику, сказал генсек НАТО.

"Мы не должны недооценивать Россию", – сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что страны Альянса должны продолжать поддерживать Украину.