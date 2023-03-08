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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек НАТО не исключает, что украинские военные могут потерпеть поражение в Бахмуте

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Страны НАТО должны продолжать поддерживать Украину, заявил Столтенберг
Страны НАТО должны продолжать поддерживать Украину, заявил Столтенберг
Фото: EPA

Украинские военные, которые защищают Бахмут Донецкой области, могут потерпеть поражение в ближайшие дни. Такое мнение 8 марта высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стокгольме (Швеция), где проходит встреча министров обороны стран ЕС. Видео комментария Столтенберга опубликовала пресс-служба Европейского совета.

Генсек Альянса добавил: если такое произойдет, это не обязательно станет переломным моментом в войне.

"То, чего России не хватает качественно, она пытается компенсировать количественно. Она понесла большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", – заявил Столтенберг.

Он добавил, в последние месяцы вокруг Бахмута шли ожесточенные бои. Россия бросала на это направление живую силу и технику, сказал генсек НАТО.

"Мы не должны недооценивать Россию", – сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что страны Альянса должны продолжать поддерживать Украину.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главноко ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Швеция, военные, Йенс Столтенберг, Стокгольм, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, ЕС, потери
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