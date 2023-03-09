"Всей ситуации до конца не понимают". Череватый ответил Столтенбергу на слова про "падение Бахмута"

"Хочу сказать, что последняя [масштабная] война, к которой НАТО имела отношение [в Европе] – это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и т.д. Так они больше привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям", – считает Череватый.
По его убеждению, в Альянсе подходят к анализу и прогнозированию ситуации в Украине "прагматично и с сухим расчетом"
"Иногда [в НАТО] не понимают, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно я думаю, что НАТО это [украинский опыт] изучают, и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", – резюмировал спикер.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.
Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников.