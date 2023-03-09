"Всей ситуации до конца не понимают". Череватый ответил Столтенбергу на слова про "падение Бахмута"

Череватый убежден, что украинцы за год войны наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений, чем представляют себе в НАТО Фото: armyinform.com.ua

"Хочу сказать, что последняя [масштабная] война, к которой НАТО имела отношение [в Европе] – это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и т.д. Так они больше привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям", – считает Череватый.

По его убеждению, в Альянсе подходят к анализу и прогнозированию ситуации в Украине "прагматично и с сухим расчетом"

"Иногда [в НАТО] не понимают, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно я думаю, что НАТО это [украинский опыт] изучают, и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", – резюмировал спикер.