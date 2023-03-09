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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поддержка РФ ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, похоже, сокращается – СМИ

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Пригожин считает, что ему не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать потери, отметили западные официальные лица
Пригожин считает, что ему не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать потери, отметили западные официальные лица
Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram (иллюстративный)

Россия, похоже, сокращает поддержку наемников ЧВК "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области.

Об этом 8 марта сообщил CNN со ссылкой на западных официальных лиц.

По их словам, сокращается и количество вагнеровцев.

Как отметили официальные лица, "отчасти отчаяние "Вагнера" и довольно эмоциональный всплеск [создателя российской ЧВК Евгения] Пригожина связаны с тем, что он считает, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь ему также не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать эти потери".

Они добавили, что безвозвратные потери среди вагнеровцев были "значительно выше", чем у ВС РФ.

По мнению западных официальных лиц, Бахмут ни для России, ни для Украины "не имеет никакого оперативно-стратегического значения", однако визит президента Владимира Зеленского в декабре прошлого года политизировал ситуацию.

Контекст:

26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.

На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, наемники, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, российские оккупанты, потери
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