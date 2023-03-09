Поддержка РФ ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, похоже, сокращается – СМИ

Пригожин считает, что ему не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать потери, отметили западные официальные лица Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram (иллюстративный)

Об этом 8 марта сообщил CNN со ссылкой на западных официальных лиц.

По их словам, сокращается и количество вагнеровцев.

Как отметили официальные лица, "отчасти отчаяние "Вагнера" и довольно эмоциональный всплеск [создателя российской ЧВК Евгения] Пригожина связаны с тем, что он считает, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь ему также не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать эти потери".

Они добавили, что безвозвратные потери среди вагнеровцев были "значительно выше", чем у ВС РФ.

По мнению западных официальных лиц, Бахмут ни для России, ни для Украины "не имеет никакого оперативно-стратегического значения", однако визит президента Владимира Зеленского в декабре прошлого года политизировал ситуацию.