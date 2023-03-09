Поддержка РФ ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, похоже, сокращается – СМИ

Об этом 8 марта сообщил CNN со ссылкой на западных официальных лиц.
По их словам, сокращается и количество вагнеровцев.
Как отметили официальные лица, "отчасти отчаяние "Вагнера" и довольно эмоциональный всплеск [создателя российской ЧВК Евгения] Пригожина связаны с тем, что он считает, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь ему также не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать эти потери".
Они добавили, что безвозвратные потери среди вагнеровцев были "значительно выше", чем у ВС РФ.
По мнению западных официальных лиц, Бахмут ни для России, ни для Украины "не имеет никакого оперативно-стратегического значения", однако визит президента Владимира Зеленского в декабре прошлого года политизировал ситуацию.
26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.
На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).