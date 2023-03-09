Зеленский: Фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – первый приоритет

"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу – на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства", – сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил всех воинов, которые борются за Украину.
"Спасибо всем, кто защищает позиции, всем, кто отражает штурмы, всем, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте, это – люди, это устойчивость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг другу", – подчеркнул глава государства.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главноко ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.