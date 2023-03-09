Зеленский: Фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – первый приоритет

Зеленский рассказал, о чем шла речь на совещании 8 марта с военными и разведкой Фото: president.gov.ua

"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу – на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех воинов, которые борются за Украину.

"Спасибо всем, кто защищает позиции, всем, кто отражает штурмы, всем, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте, это – люди, это устойчивость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг другу", – подчеркнул глава государства.