Ермак и Залужный поговорили о Бахмуте с Салливаном и Милли

Залужный и Ермак проинформировали американских коллег о ситуации на фронте Фото: president.gov.ua

"Андрей Ермак и Валерий Залужный рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно стороны остановились на обороне Бахмута [Донецкой области] и принимаемых мерах для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на донецком направлении", – сказано в сообщении.

Глава ОП, как сообщается, отметил важность продолжения предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки.

Кроме этого, Ермак выразил благодарность американскому народу, администрации президента США Джо Байдена и Конгрессу США "за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет, деоккупацию всех украинских земель и соблюдение международного права и Устава ООН".

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.