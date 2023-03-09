Ермак и Залужный поговорили о Бахмуте с Салливаном и Милли

"Андрей Ермак и Валерий Залужный рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно стороны остановились на обороне Бахмута [Донецкой области] и принимаемых мерах для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на донецком направлении", – сказано в сообщении.
Глава ОП, как сообщается, отметил важность продолжения предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки.
Кроме этого, Ермак выразил благодарность американскому народу, администрации президента США Джо Байдена и Конгрессу США "за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет, деоккупацию всех украинских земель и соблюдение международного права и Устава ООН".
Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.