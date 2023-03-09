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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак и Залужный поговорили о Бахмуте с Салливаном и Милли

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Залужный и Ермак проинформировали американских коллег о ситуации на фронте
Залужный и Ермак проинформировали американских коллег о ситуации на фронте
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Андрей Ермак провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Об этом сообщает 8 марта пресс-служба Офиса президента Украины.

"Андрей Ермак и Валерий Залужный рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно стороны остановились на обороне Бахмута [Донецкой области] и принимаемых мерах для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на донецком направлении", – сказано в сообщении.

Глава ОП, как сообщается, отметил важность продолжения предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки.

Кроме этого, Ермак выразил благодарность американскому народу, администрации президента США Джо Байдена и Конгрессу США "за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет, деоккупацию всех украинских земель и соблюдение международного права и Устава ООН".

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Донецкая область, оккупация, оборона, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Марк Милли, Бахмут, Валерий Залужный, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Джейк Салливан, российские оккупанты, деоккупация
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