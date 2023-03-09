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Боррель о войне в Украине: Следующие недели будут критическими, особенно в Бахмуте. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах

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Чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну, отметил Боррель
Чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну, отметил Боррель
Фото: EPA

Неформальная встреча министров обороны стран – членов Евросоюза 8 марта в Стокгольме (Швеция) в основном была посвящена Украине – "иначе и быть не могло".

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.

"Мы встретились с министром обороны Украины [Алексеем] Резниковым, который проинформировал нас о текущей военной ситуации на местах и объяснил, каковы военные потребности Украины. После того, как мы выслушали министра Резникова, мы знаем, что следующие недели и месяцы, но главным образом – недели – будут критическими, потому что военная ситуация остается очень тяжелой, особенно в Бахмуте [Донецкой области], где продолжаются ожесточенные боевые действия", – подчеркнул евродипломат.

По словам Борреля, "чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну".

"Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину… Украинские Вооруженные силы нуждаются в нашей постоянной поддержке, в частности – и об этом сегодня говорилось – относительно артиллерийских боеприпасов, – отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. – И в этом случае время имеет немаловажное значение. Нам нужно доставлять больше, но мы должны доставлять побыстрее".

Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".

По словам дипломата, ЕС до конца марта подготовит 11 тыс. украинских военных.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Российским военным не хватает механизированных сил для тактического захвата Бахмута, говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 7 марта.

Теги: Украина, Донецкая область, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, Бахмут, Евросоюз, пресс-конференция, Жозеп Боррель, встреча, ЕС
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