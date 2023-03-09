Боррель о войне в Украине: Следующие недели будут критическими, особенно в Бахмуте. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.

"Мы встретились с министром обороны Украины [Алексеем] Резниковым, который проинформировал нас о текущей военной ситуации на местах и объяснил, каковы военные потребности Украины. После того, как мы выслушали министра Резникова, мы знаем, что следующие недели и месяцы, но главным образом – недели – будут критическими, потому что военная ситуация остается очень тяжелой, особенно в Бахмуте [Донецкой области], где продолжаются ожесточенные боевые действия", – подчеркнул евродипломат.

По словам Борреля, "чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну".

"Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину… Украинские Вооруженные силы нуждаются в нашей постоянной поддержке, в частности – и об этом сегодня говорилось – относительно артиллерийских боеприпасов, – отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. – И в этом случае время имеет немаловажное значение. Нам нужно доставлять больше, но мы должны доставлять побыстрее".

Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".

По словам дипломата, ЕС до конца марта подготовит 11 тыс. украинских военных.