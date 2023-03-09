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ЕС до конца марта подготовит 11 тыс. украинских военных – Боррель

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Все государства члены ЕС выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в ходе учебной миссии EUMAM, отметил Боррель
Все государства – члены ЕС выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в ходе учебной миссии EUMAM, отметил Боррель
Фото: EPA

В рамках миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM) ЕС до конца марта подготовит более 11 тыс. украинских солдат, а к концу 2023 года – 30 тыс.

Об этом 8 марта в Стокгольме на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.

"Все государства-члены выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в ходе этой учебной миссии, и обязались делать больше, особенно когда боевые танки прибывают в Украину и экипажи этих боевых танков должны быть обучены. Не только индивидуально для каждого танка, но и для того, чтобы все они могли воевать вместе. Это потребует от нашей тренировочной миссии много работы, она уже сейчас очень занята, – сказал Боррель. – Такая тренировочная миссия – еще одно доказательство нашей непоколебимой и решительной поддержки Украины. Это ключевое послание, которое я хотел бы передать общественному мнению после этой встречи".

Контекст:

В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению 15 тыс. украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года.

В феврале 2023 года Боррель заявил, что ЕС в рамках миссии EUMAM обучит вдвое больше украинских военных, чем планировалось, – 30 тыс.

Теги: Украина, военные, танки, военные учения, миссия, Стокгольм, война России против Украины, Евросоюз, пресс-конференция, Жозеп Боррель, экипаж, ЕС
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