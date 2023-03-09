ЕС до конца марта подготовит 11 тыс. украинских военных – Боррель

Об этом 8 марта в Стокгольме на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.

"Все государства-члены выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в ходе этой учебной миссии, и обязались делать больше, особенно когда боевые танки прибывают в Украину и экипажи этих боевых танков должны быть обучены. Не только индивидуально для каждого танка, но и для того, чтобы все они могли воевать вместе. Это потребует от нашей тренировочной миссии много работы, она уже сейчас очень занята, – сказал Боррель. – Такая тренировочная миссия – еще одно доказательство нашей непоколебимой и решительной поддержки Украины. Это ключевое послание, которое я хотел бы передать общественному мнению после этой встречи".