Танки Leopard 2 из Германии и Португалии доставят в Украину до конца марта – минобороны ФРГ

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2 A6 и три португальских танка могут быть отправлены в Украину в этом месяце", – сказал он.
По словам министра, танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем смогут отправиться непосредственно в места боевых действий.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.