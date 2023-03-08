Танки Leopard 2 из Германии и Португалии доставят в Украину до конца марта – минобороны ФРГ

18 немецких танков Leopard 2 A6 и три португальских танка могут быть отправлены в Украину в марте Фото: EPA

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2 A6 и три португальских танка могут быть отправлены в Украину в этом месяце", – сказал он.

По словам министра, танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем смогут отправиться непосредственно в места боевых действий.