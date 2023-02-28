Вооруженные силы Канады показали, как украинские военные учатся управлять танком Leopard в Польше. Видео

Соответствующее видео 28 февраля опубликовано в Twitter вооруженных сил Канады.
"Вооруженные силы Канады в сотрудничестве с вооруженными силами Польши обучали украинских новобранцев основам [управления танками] Leopard в Западной Польше", – сказано в сообщении.
Отмечается, что видео было изменено в цифровом формате из соображений оперативной безопасности.
The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.— Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023
Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ
Польша первой передала Украине четыре танка Leopard 2A4. Еще 10 единиц техники будут поставлены Киеву "в скором времени", сообщил 26 февраля глава канцелярии премьера Михал Дворчик, его цитирует PAP.
По словам Дворчика, часть танков Leopard 2A4 сейчас используется во время обучения. Это "перспектива на несколько недель", добавил глава канцелярии премьера Польши.
Министр обороны Канады Анита Ананд сообщала 14 февраля, что ее страна доставила в Европу четыре танка Leopard 2, обещанные Украине. О прибытии первого канадского танка в Польшу Ананд сообщила 6 февраля.
В Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2 около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады, проинформировала глава минобороны.
Канада предоставит Украине дополнительные четыре танка Leopard 2, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо 24 февраля.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.