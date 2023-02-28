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Вооруженные силы Канады показали, как украинские военные учатся управлять танком Leopard в Польше. Видео

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В Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2 около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады, рассказали в минобороны страны
В Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2 около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады, рассказали в минобороны страны
Скриншот: Canadian Armed Forces Operations / Twitter

Украинские военные продолжают обучение на немецких танках Leopard на территории Польши.

Соответствующее видео 28 февраля опубликовано в Twitter вооруженных сил Канады.

"Вооруженные силы Канады в сотрудничестве с вооруженными силами Польши обучали украинских новобранцев основам [управления танками] Leopard в Западной Польше", – сказано в сообщении.

Отмечается, что видео было изменено в цифровом формате из соображений оперативной безопасности.

Польша первой передала Украине четыре танка Leopard 2A4. Еще 10 единиц техники будут поставлены Киеву "в скором времени", сообщил 26 февраля глава канцелярии премьера Михал Дворчик, его цитирует PAP.

По словам Дворчика, часть танков Leopard 2A4 сейчас используется во время обучения. Это "перспектива на несколько недель", добавил глава канцелярии премьера Польши.

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщала 14 февраля, что ее страна доставила в Европу четыре танка Leopard 2, обещанные Украине. О прибытии первого канадского танка в Польшу Ананд сообщила 6 февраля.

В Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2 около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады, проинформировала глава минобороны.

Канада предоставит Украине дополнительные четыре танка Leopard 2, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо 24 февраля.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. 

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Теги: Украина, Польша, Канада, правительство, военные, танки, военные учения, военные инструкторы, война России против Украины, военнослужащий, Михал Дворчик, Leopard
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