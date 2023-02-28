Вооруженные силы Канады показали, как украинские военные учатся управлять танком Leopard в Польше. Видео

В Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2 около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады, рассказали в минобороны страны Скриншот: Canadian Armed Forces Operations / Twitter

Соответствующее видео 28 февраля опубликовано в Twitter вооруженных сил Канады.

"Вооруженные силы Канады в сотрудничестве с вооруженными силами Польши обучали украинских новобранцев основам [управления танками] Leopard в Западной Польше", – сказано в сообщении.

Отмечается, что видео было изменено в цифровом формате из соображений оперативной безопасности.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.



Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023

Польша первой передала Украине четыре танка Leopard 2A4. Еще 10 единиц техники будут поставлены Киеву "в скором времени", сообщил 26 февраля глава канцелярии премьера Михал Дворчик, его цитирует PAP.

По словам Дворчика, часть танков Leopard 2A4 сейчас используется во время обучения. Это "перспектива на несколько недель", добавил глава канцелярии премьера Польши.

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщала 14 февраля, что ее страна доставила в Европу четыре танка Leopard 2, обещанные Украине. О прибытии первого канадского танка в Польшу Ананд сообщила 6 февраля.

В Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2 около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады, проинформировала глава минобороны.

Канада предоставит Украине дополнительные четыре танка Leopard 2, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо 24 февраля.