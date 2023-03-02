ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Эстонии показали, как проходят учения ВСУ на гаубицах FH-70

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти &euro;400 млн
Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти €400 млн
Фото: Оперативне командування "Захід" / Facebook

1 марта в Эстонии на Центральном полигоне прошли учебные стрельбы. Они стали завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов на гаубицах FH-70. Об этом говорится в материале эстонского телеканала ERR.

Чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели, говорится в материале.

"У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает", – сказал командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.

Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии. До сих пор им приходилось стрелять лишь из гаубиц советского образца, отметил эстонский телеканал. Украинские военные добавили, что уровень FH-70 гораздо выше.

"Это примерно, как ездить на "Жигулях" и на Mercedes. Смысл остается тем же самым, пушка – она и есть пушка. Определенные нюансы, конечно, есть, но в целом все идентично. Отличается лишь качество", – сказал военнослужащий ВСУ с позывным Шрек.

В материале говорится, что в ближайшие дни украинские артиллеристы вернутся домой. В Украину Эстония также поставит гаубицы FH-70.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

26 февраля в Киев с визитом приезжал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Во время визита Певкур заявил об очередном пакете военной помощи Украине. Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти €400 млн, или более 1% ВВП.

Теги: Украина, Эстония, военные, военные учения, артиллерия, ВСУ, военнослужащий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Галина ГРИШИНА
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Галина ГРИШИНА
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (62823)
2
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (55123)
3
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (49593)
4
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (35004)
5
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (30794)
6
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (23134)
7
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (21789)
8
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (19685)
 
 
 
 