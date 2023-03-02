В Эстонии показали, как проходят учения ВСУ на гаубицах FH-70

Чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели, говорится в материале.
"У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает", – сказал командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.
Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии. До сих пор им приходилось стрелять лишь из гаубиц советского образца, отметил эстонский телеканал. Украинские военные добавили, что уровень FH-70 гораздо выше.
"Это примерно, как ездить на "Жигулях" и на Mercedes. Смысл остается тем же самым, пушка – она и есть пушка. Определенные нюансы, конечно, есть, но в целом все идентично. Отличается лишь качество", – сказал военнослужащий ВСУ с позывным Шрек.
В материале говорится, что в ближайшие дни украинские артиллеристы вернутся домой. В Украину Эстония также поставит гаубицы FH-70.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.
В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".
26 февраля в Киев с визитом приезжал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Во время визита Певкур заявил об очередном пакете военной помощи Украине. Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти €400 млн, или более 1% ВВП.