В Эстонии показали, как проходят учения ВСУ на гаубицах FH-70

Чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели, говорится в материале.

"У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает", – сказал командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.

Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии. До сих пор им приходилось стрелять лишь из гаубиц советского образца, отметил эстонский телеканал. Украинские военные добавили, что уровень FH-70 гораздо выше.

"Это примерно, как ездить на "Жигулях" и на Mercedes. Смысл остается тем же самым, пушка – она и есть пушка. Определенные нюансы, конечно, есть, но в целом все идентично. Отличается лишь качество", – сказал военнослужащий ВСУ с позывным Шрек.

В материале говорится, что в ближайшие дни украинские артиллеристы вернутся домой. В Украину Эстония также поставит гаубицы FH-70.