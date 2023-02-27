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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первый батальон ВСУ завершил обучение на БМП Bradley в Германии

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Украинские военные осваивают современные БМП американского производства
Украинские военные осваивают современные БМП американского производства
Фото: EPA

Первый батальон военнослужащих Вооруженных сил Украины завершил обучение по эксплуатации боевой машины пехоты М2 Bradley на базе США в Германии. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook 27 февраля.

Центр стратегических коммуникаций рассказал, чем отличаются эти машины. Так, на видео отмечается, что американская БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя и огневой поддержки. Экипаж машины составляет три человека: командир, наводчик и механик-водитель. Она может перевозить до семи человек десанта.

Машина имеет алюминиевый корпус и броню, способную защитить от пуль калибра 14,5 мм. Вооружена автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя пусковыми установками BGM-71 TOW. Максимальная скорость – 60 км/ч на шоссе, 40 км/ч на бездорожье и 7,2 км/ч на плаву. Также машина способна преодолеть стену высотой до 0,91 м или ров шириной 2,5 м. Одна такая машина стоит $3,2 млн.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/videos/1202484487323479/

Контекст:

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, военная помощь, военные учения, война России против Украины, БМП
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