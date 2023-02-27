Первый батальон ВСУ завершил обучение на БМП Bradley в Германии

Центр стратегических коммуникаций рассказал, чем отличаются эти машины. Так, на видео отмечается, что американская БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя и огневой поддержки. Экипаж машины составляет три человека: командир, наводчик и механик-водитель. Она может перевозить до семи человек десанта.

Машина имеет алюминиевый корпус и броню, способную защитить от пуль калибра 14,5 мм. Вооружена автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя пусковыми установками BGM-71 TOW. Максимальная скорость – 60 км/ч на шоссе, 40 км/ч на бездорожье и 7,2 км/ч на плаву. Также машина способна преодолеть стену высотой до 0,91 м или ров шириной 2,5 м. Одна такая машина стоит $3,2 млн.