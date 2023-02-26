"За две-три недели". В ГУР Минобороны рассказали, почему украинские военные быстро осваивают западную технику

"К началу [полномасштабной] агрессии более 350 тыс. украинских военнослужащих имели опыт выполнения боевых задач на Донбассе, участвовали в АТО/ООС, это люди с боевым опытом. Поэтому они сейчас так быстро, за две-три недели, осваивают западную технику", – подчеркнул Скибицкий.
Он также добавил, что военная разведка Украины "знала заранее каждый шаг" российских оккупантов и была готова к началу широкомасштабной агрессии, "признаки которой были еще весной 2021 года".
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.
Кроме того, в ноябре 2022-го ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").