"За две-три недели". В ГУР Минобороны рассказали, почему украинские военные быстро осваивают западную технику

Скибицкий: К началу агрессии более 350 тыс. украинских военнослужащих имели опыт выполнения боевых задач на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"К началу [полномасштабной] агрессии более 350 тыс. украинских военнослужащих имели опыт выполнения боевых задач на Донбассе, участвовали в АТО/ООС, это люди с боевым опытом. Поэтому они сейчас так быстро, за две-три недели, осваивают западную технику", – подчеркнул Скибицкий.

Он также добавил, что военная разведка Украины "знала заранее каждый шаг" российских оккупантов и была готова к началу широкомасштабной агрессии, "признаки которой были еще весной 2021 года".