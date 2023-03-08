Боррель представил предложение, как обеспечить Украину боеприпасами

Боррель: Мы не можем серьезно говорить о нашей способности нести автономную стратегическую ответственность, если у нас нет достаточного оборонного потенциала в промышленности Фото: ЕРА

Расшифровку его общения с журналистами приводит сайт Европейской службы внешних связей.

"Война в Украине продолжается. Идут ожесточенные, тяжелые бои. Россия продолжает бомбить и разрушать всю гражданскую инфраструктуру с большим количеством жертв со своей стороны. А Украине нужно больше боеприпасов. Вопрос в том, как обеспечить Украину боеприпасами, которые необходимы ей для дальнейшей самообороны. Я представил предложение. Министры обсудят [его]. Предложение было разработано совместно с Европейской службой внешних связей, Европейским оборонным агентством, которое я имею честь возглавлять, и [Европейской] комиссией", – сказал Боррель.

По его словам, это предложение состоит из трех частей.

Первое – быстрое обеспечение Украины боеприпасами из имеющихся запасов на складах европейских армий. "Мы говорим о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий в их запасах и в контрактах, которые они передали промышленности", – пояснил он.

Второе – увеличение совместных оборонных закупок странам ЕС, чтобы иметь возможность в среднесрочной перспективе предоставить часть этих закупок Украине.

Третье – увеличение потенциала оборонной промышленности, сказал глава европейской дипломатии.

"В более долгосрочной перспективе – или не очень долгосрочной, но точно не на завтра – увеличить оборонный потенциал нашей промышленности. Мы не можем серьезно говорить о нашей способности нести автономную стратегическую ответственность, если у нас нет достаточного оборонного потенциала в промышленности. И над этим мы работаем вместе с [Европейской] комиссией, и посмотрим, как мы можем увеличить этот потенциал", – добавил он.