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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель представил предложение, как обеспечить Украину боеприпасами

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Боррель: Мы не можем серьезно говорить о нашей способности нести автономную стратегическую ответственность, если у нас нет достаточного оборонного потенциала в промышленности
Боррель: Мы не можем серьезно говорить о нашей способности нести автономную стратегическую ответственность, если у нас нет достаточного оборонного потенциала в промышленности
Фото: ЕРА

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 8 марта на пресс-конференции перед неформальной встречей министров обороны в Стокгольме рассказал, что в повестке встречи министров – обсуждение вопроса об обеспечении Украины боеприпасами.

Расшифровку его общения с журналистами приводит сайт Европейской службы внешних связей. 

"Война в Украине продолжается. Идут ожесточенные, тяжелые бои. Россия продолжает бомбить и разрушать всю гражданскую инфраструктуру с большим количеством жертв со своей стороны. А Украине нужно больше боеприпасов. Вопрос в том, как обеспечить Украину боеприпасами, которые необходимы ей для дальнейшей самообороны. Я представил предложение. Министры обсудят [его]. Предложение было разработано совместно с Европейской службой внешних связей, Европейским оборонным агентством, которое я имею честь возглавлять, и [Европейской] комиссией", – сказал Боррель. 

По его словам, это предложение состоит из трех частей. 

Первое – быстрое обеспечение Украины боеприпасами из имеющихся запасов на складах европейских армий. "Мы говорим о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий в их запасах и в контрактах, которые они передали промышленности", – пояснил он. 

Второе – увеличение совместных оборонных закупок странам ЕС, чтобы иметь возможность в среднесрочной перспективе предоставить часть этих закупок Украине. 

Третье – увеличение потенциала оборонной промышленности, сказал глава европейской дипломатии. 

"В более долгосрочной перспективе – или не очень долгосрочной, но точно не на завтра – увеличить оборонный потенциал нашей промышленности. Мы не можем серьезно говорить о нашей способности нести автономную стратегическую ответственность, если у нас нет достаточного оборонного потенциала в промышленности. И над этим мы работаем вместе с [Европейской] комиссией, и посмотрим, как мы можем увеличить этот потенциал", – добавил он. 

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, промышленность, военная помощь, оборона, боеприпасы, война России против Украины, расходы, Жозеп Боррель
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