Украина получила от Германии еще две зенитных установки Gepard

Согласно опубликованным данным, также передано около 6 тыс. боеприпасов к установкам Gepard, в планах правительства Германии – поставка еще 300 тыс. боеприпасов. Всего зенитных установок Gepard с учетом двух последних поставлено уже 34 – ранее по состоянию на февраль 2023 года сообщалось, что Украина уже получила 32 установки и 6 тыс. боеприпасов к ним.

Также в рамках помощи отправлены еще две патрульные машины для пограничников (всего 122) и шесть мобильных антенных систем (всего 30).

Помимо этого, готовятся к передаче (или в процессе передачи) 20 мостоукладчиков Beaver (ранее речь шла о поставке семи единиц такой техники) и 500 пистолетов SFP9, которых ранее не было в списке планируемой военной помощи.