Украина получила от Германии еще две зенитных установки Gepard

Согласно опубликованным данным, также передано около 6 тыс. боеприпасов к установкам Gepard, в планах правительства Германии – поставка еще 300 тыс. боеприпасов. Всего зенитных установок Gepard с учетом двух последних поставлено уже 34 – ранее по состоянию на февраль 2023 года сообщалось, что Украина уже получила 32 установки и 6 тыс. боеприпасов к ним.
Также в рамках помощи отправлены еще две патрульные машины для пограничников (всего 122) и шесть мобильных антенных систем (всего 30).
Помимо этого, готовятся к передаче (или в процессе передачи) 20 мостоукладчиков Beaver (ранее речь шла о поставке семи единиц такой техники) и 500 пистолетов SFP9, которых ранее не было в списке планируемой военной помощи.
Зенитные самоходные установки Gepard Украине передает Германия. Gepard сняли с вооружения бундесвера в 2010 году, но после того, как эти установки начали передавать Украине, немецкое правительство заключило контракты с оборонным концерном Rheinmetall на возобновление производства снарядов к ним.
В Германии после снятия Gepard с вооружения оставалось всего 23 тыс. снарядов к ним, отметила "Немецкая волна". 50 машин расстреляли бы их за 20 минут непрерывного боя.
Кроме Gepard, Германия передает Украине противотанковое оружие, самоходные гаубицы, системы ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты. Кроме того, Германия планирует передать Украине танки Leopard – сейчас украинские военнослужащие учатся ими управлять.