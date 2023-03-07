"Очень важная встреча". Залужный обсудил поставки военной помощи для Украины с группой высших военачальников из США, Великобритании и Польши

Залужный (второй справа) сообщил, что проинформировал высших военачальников из США, Великобритании и Польши о ходе событий в Бахмуте Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег: верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – командующего ВС США в Европе генерала СВ ВС США Кристофера Каволи; начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака; командующего группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что в ходе "содержательной и прямой беседы" проинформировал о ситуации на поле боя, наиболее подробно – на восточном направлении, в частности – о ходе событий в Бахмуте Донецкой области.

"Не менее тщательно обсудили поставки военной помощи – вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными, – написал Залужный. – Продолжили диалог по подготовке украинских военных. Договорились и в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях".