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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень важная встреча". Залужный обсудил поставки военной помощи для Украины с группой высших военачальников из США, Великобритании и Польши

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Залужный (второй справа) сообщил, что проинформировал высших военачальников из США, Великобритании и Польши о ходе событий в Бахмуте
Залужный (второй справа) сообщил, что проинформировал высших военачальников из США, Великобритании и Польши о ходе событий в Бахмуте
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 7 марта провел встречу с группой высших военачальников из США, Великобритании и Польши.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег: верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – командующего ВС США в Европе генерала СВ ВС США Кристофера Каволи; начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака; командующего группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что в ходе "содержательной и прямой беседы" проинформировал о ситуации на поле боя, наиболее подробно – на восточном направлении, в частности – о ходе событий в Бахмуте Донецкой области.

"Не менее тщательно обсудили поставки военной помощи – вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными, – написал Залужный. – Продолжили диалог по подготовке украинских военных. Договорились и в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях".

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0V5SEc9Cg1P7rxsxmp8CmchhyocDNmqTwYjuEF7ByUTFbvDtVWBsPphUzZdr5cphHl

Контекст:

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин.

4 марта Залужный провел встречу с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром, который приехал в Украину.

Теги: США, Украина, Польша, Великобритания, ПВО, военная помощь, военные учения, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Валерий Залужный, встреча, Кристофер Каволи
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