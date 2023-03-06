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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хочу быть откровенным в таких темах". Зеленский признался, о чем сказал Залужному на заседании ставки, посвященном Бахмуту

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Зеленский узнал мнение Залужного о необходимости обороны Бахмута и поручил ему найти подмогу силам обороны
Зеленский узнал мнение Залужного о необходимости обороны Бахмута и поручил ему найти подмогу силам обороны
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному найти ресурсы, необходимые для помощи сражающимся в Бахмуте Донецкой области украинским защитникам. Об этом глава государства заявил 6 марта в вечернем обращении, обнародованном в YouTube его пресс-службой.

Зеленский рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего, которое, по его определению, было "детальным".

"Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях в каждой ключевой точке боев. Докладывали главком [ВСУ Валерий Залужный], командующие, разведка. Был особый доклад по ситуации в Бахмуте, вокруг города и более чем часовой разговор", – рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что фактически именно тема Бахмута стала основополагающей для заседания ставки.

"Хочу быть откровенным в таких темах. Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений. От тех, кто даже [теоретически] слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны", – пояснил президент.

Зеленский считает, что общество должно понимать истинный смысл оборонительных операций, которые проводят ВСУ.

"Сегодня на ставке я прямо задал вопрос и командующему [оперативно-стратегической группировки войск] "Хортица" [командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины] генералу [Александру] Сырскому, и главкому Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на бахмутском направлении", – сказал он.

По словам главы государства, рассматривалось два варианта: отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе.

"Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана ставкой. Других позиций не было. Я сказал главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте", – высказался глава Украинского государства.

Он отметил, что "нет такой частицы Украины", от которой якобы можно было бы отказаться.

"Оккупант убивает за сам факт, что мы – украинцы. За одно слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь – жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта повсюду, где это дает результат для Украины. Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всего сражения за Донбасс. И я благодарю каждого солдата, кто сражается на этом самом сложном направлении", – отметил Зеленский.

Президент заявил о необходимости защищать каждую часть Украины.

"Придет время – освободим каждый город, каждое село нашего государства. И заставим оккупанта ответить за каждый выстрел против Украины, за каждую подлость против украинцев. Если сможем юридически – значит, юридически. Оружием – значит, оружием", – подытожил Зеленский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут"

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. Перед заседанием ставки издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия по поводу того, стоит ли продолжать оборону города. По информации немецкого издания, Залужный будто бы еще несколько недель назад говорил о целесообразности отведения украинских сил из Бахмута.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, оккупация, Вооруженные силы Украины, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, Валерий Залужный, Александр Сырский, дезинформация, российские оккупанты, деоккупация
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