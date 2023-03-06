"Хочу быть откровенным в таких темах". Зеленский признался, о чем сказал Залужному на заседании ставки, посвященном Бахмуту

Зеленский рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего, которое, по его определению, было "детальным".

"Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях в каждой ключевой точке боев. Докладывали главком [ВСУ Валерий Залужный], командующие, разведка. Был особый доклад по ситуации в Бахмуте, вокруг города и более чем часовой разговор", – рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что фактически именно тема Бахмута стала основополагающей для заседания ставки.

"Хочу быть откровенным в таких темах. Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений. От тех, кто даже [теоретически] слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны", – пояснил президент.

Зеленский считает, что общество должно понимать истинный смысл оборонительных операций, которые проводят ВСУ.

"Сегодня на ставке я прямо задал вопрос и командующему [оперативно-стратегической группировки войск] "Хортица" [командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины] генералу [Александру] Сырскому, и главкому Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на бахмутском направлении", – сказал он.

По словам главы государства, рассматривалось два варианта: отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе.

"Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана ставкой. Других позиций не было. Я сказал главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте", – высказался глава Украинского государства.

Он отметил, что "нет такой частицы Украины", от которой якобы можно было бы отказаться.

"Оккупант убивает за сам факт, что мы – украинцы. За одно слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь – жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта повсюду, где это дает результат для Украины. Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всего сражения за Донбасс. И я благодарю каждого солдата, кто сражается на этом самом сложном направлении", – отметил Зеленский.

Президент заявил о необходимости защищать каждую часть Украины.

"Придет время – освободим каждый город, каждое село нашего государства. И заставим оккупанта ответить за каждый выстрел против Украины, за каждую подлость против украинцев. Если сможем юридически – значит, юридически. Оружием – значит, оружием", – подытожил Зеленский.