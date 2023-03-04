В Украину приехал начальник штаба обороны вооруженных сил Канады. Он встретился с Залужным

Залужный встретился с канадским коллегой в Украине Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главком ВСУ рассказал, что у него состоялся откровенный разговор с канадским генералом.

"Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на восточное направление. Обсудили вопросы поставки военной помощи: вооружения и боеприпасов. Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны", – написал Залужный.

Он также поблагодарил Эйра, правительство и народ Канады за последовательную поддержку Украины.