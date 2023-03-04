В Украину приехал начальник штаба обороны вооруженных сил Канады. Он встретился с Залужным

Об этом Залужный сообщил в Facebook.
Главком ВСУ рассказал, что у него состоялся откровенный разговор с канадским генералом.
"Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на восточное направление. Обсудили вопросы поставки военной помощи: вооружения и боеприпасов. Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны", – написал Залужный.
Он также поблагодарил Эйра, правительство и народ Канады за последовательную поддержку Украины.
Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.