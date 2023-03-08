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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал четыре приоритета для антироссийской коалиции

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Подоляк рассказал, что нужно для победы Украины
Подоляк рассказал, что нужно для победы Украины
Фото: president.gov.ua

Весной 2023 года антироссийская коалиция должна продолжить давление на Россию и усилить помощь Украине. Об этом написал в Twitter 8 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал главные приоритеты для западных партнеров.

"1. Увеличение военных производств. Снаряды и ракеты. Много.
2. Ускорение логистики поставок бронетехники. Ремонтные базы.
3. Эффективное контрнаступление.
4. Жесткий прессинг относительно российского лобби, чтобы не позволить обойти санкции", – написал Подоляк.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля 2023 года.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: санкции, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, контрнаступление
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