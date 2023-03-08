Байден и Макрон обсудили военную помощь Украине

Байден (на фото) и Макрон обсудили свои обязательства продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, отметили в Белом доме Фото: The White House / Flickr

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Два лидера обсудили поддержку Украины, поскольку российское военное вторжение продолжается уже второй год, в том числе свои обязательства продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и возлагать на Россию расходы за ее агрессию", – сказано в сообщении.

3 марта в Вашингтоне Байден обсудил поддержку Украины в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.