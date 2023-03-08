Байден и Макрон обсудили военную помощь Украине

Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Два лидера обсудили поддержку Украины, поскольку российское военное вторжение продолжается уже второй год, в том числе свои обязательства продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и возлагать на Россию расходы за ее агрессию", – сказано в сообщении.
3 марта в Вашингтоне Байден обсудил поддержку Украины в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин.
США после нападения РФ 24 февраля прошлого года выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около $32,2 млрд, отметили в Пентагоне в начале марта 2023 года.
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.