Во Франции рассматривают возможность передать Украине списанные истребители Mirage

Он не дал прямого ответа на вопросы о готовности Франции продать самолеты Mirage 2000-C, а также участии французских инструкторов в обучении украинских летчиков в Польше. Однако Лекорню подтвердил, что обе эти темы обсуждаются с Киевом.
"С украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению", – сказал он.
Министр обороны напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку самолетов Украине, отметив, что не считает авиацию вопросом первоочередной надобности для украинской армии.
"Президент республики уже сказал это, никаких табу нет", – сказал Лекорню и также подчеркнул, что украинской армии "нужны прежде всего боеприпасы".
По данным ВMFTV, в воздушно-космических силах Франции насчитывается 195 истребителей (96 Rafale и 99 Mirage 2000 серии 5, C и D). Военно-морской флот насчитывает 40 самолетов. В рамках модернизации Mirage выводятся из эксплуатации, и если Mirage-5 полностью устарели, то около 12 Mirage 2000-C все еще имеют потенциал.
"Их можно продать или подарить", – сказал каналу один из экспертов, уточнив, что эти самолеты сейчас не летают и потребуют восстановления, если вернутся в строй.
30 января 2023 года Макрон заявил, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами.
Выступая вместе с Макроном на пресс-конференции 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за лидерство в решении о передаче легких танков. Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить в войне.
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.