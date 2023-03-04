Байден и Шольц встретились в Вашингтоне и обсудили поддержку Украины

По словам высокопоставленных чиновников администрации, главной темой обсуждения была Украина. Обсуждались в том числе недавние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который требует от Запада более мощного оружия, готовясь к весеннему контрнаступлению против России.

Главной целью этой встречи была возможность для двух лидеров иметь возможность координировать свои действия конкретно по Украине, сказал источник телеканала перед визитом.

"Вы оказали критически важную военную поддержку. Я бы сказал, что кроме вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы предоставили украинцам, была глубокой. Я знаю, что это было нелегко для вас", – сказал Байден во время встречи.