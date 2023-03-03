Пентагон опубликовал полный список военной помощи для Украины из нового пакета на $400 млн

Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года.

В новый пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 105-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 25-мм боеприпасы;

бронированная техника для укладки мостов;

подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – говорится в сообщении.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Комментируя новый пакет военной помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сама может завершить войну.

"Пока этого не сделает Россия, сколько потребуется, мы будем стоять единым фронтом с Украиной и укреплять ее Вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию за столом переговоров", – заявил дипломат.