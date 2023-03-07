Политолог Юнус: Я однозначно уверен в победе Украины. У России – онкология, уже пошли метастазы

Такое мнение живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Журналист спросил политолога, уверен ли он в победе Украины в войне.
"Однозначно, – ответил Юнус. – Когда вы спрашиваете о сроках, когда будет летальный исход пациента, у которого онкология, тем более там пошли метастазы… Все понимают, что терапевтически здесь не вылечить, здесь нужно лечить хирургически. Хирургически ты можешь это сделать, продлить немножко, но пациент может и во время операции умереть. Поэтому вот здесь сейчас идет хирургическое решение этого вопроса".
При этом "в самом начале хотели терапевтически", продолжил политолог.
"Загнать, опять же, вовнутрь. Вы этого не позволили. Именно вы не позволили, я подчеркиваю, украинский народ, все – начиная от президента [Владимира] Зеленского, заканчивая журналистом по фамилии Гордон. Все. И те, кто любит Зеленского, и кто не любит Зеленского… Вы появились как нация", – отметил Юнус.
По его словам, если Запад будет поддерживать темпы помощи Украине "на том же уровне, в первую очередь – нынешняя администрация [США] и президент [Джо] Байден", тогда война "может закончиться и в этом году".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины – в частности, в районе Бахмута Донецкой области.
Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.