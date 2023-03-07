Политолог Юнус: Я однозначно уверен в победе Украины. У России – онкология, уже пошли метастазы

Если Запад будет поддерживать темпы помощи Украине "на том же уровне", то война против РФ "может закончиться и в этом году", отметил Юнус Фото: Ramis Yunus / Facebook

Такое мнение живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил политолога, уверен ли он в победе Украины в войне.

"Однозначно, – ответил Юнус. – Когда вы спрашиваете о сроках, когда будет летальный исход пациента, у которого онкология, тем более там пошли метастазы… Все понимают, что терапевтически здесь не вылечить, здесь нужно лечить хирургически. Хирургически ты можешь это сделать, продлить немножко, но пациент может и во время операции умереть. Поэтому вот здесь сейчас идет хирургическое решение этого вопроса".

При этом "в самом начале хотели терапевтически", продолжил политолог.

"Загнать, опять же, вовнутрь. Вы этого не позволили. Именно вы не позволили, я подчеркиваю, украинский народ, все – начиная от президента [Владимира] Зеленского, заканчивая журналистом по фамилии Гордон. Все. И те, кто любит Зеленского, и кто не любит Зеленского… Вы появились как нация", – отметил Юнус.

По его словам, если Запад будет поддерживать темпы помощи Украине "на том же уровне, в первую очередь – нынешняя администрация [США] и президент [Джо] Байден", тогда война "может закончиться и в этом году".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube