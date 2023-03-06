Политолог Юнус: Украинцы поменяли всю повестку дня в мире и заставили двигаться коллективный Запад. Он уже говорит не "чтобы Украина не проиграла", а "чтобы Украина выиграла"

"Вы не поступили так, как поступили в 2014 году, когда вас обманули. С Крымом вас обманули и с Донбассом, когда вас также обманули, – уже у вас выхода не было после Дебальцево, Иловайска, и тогда вы вынуждены были подписать эти позорные [Минские] соглашения. А сегодня, когда их вновь вам предлагали, – вы этого не сделали", – сказал он.
Политолог отметил, что украинские власти "поменяли всю повестку дня в мире".
"Вы заставили двигаться этот коллективный Запад, и теперь уже коллективный Запад – уверенность появилась у него. Эта ваша уверенность передалась им, и теперь все уже начинают по-другому говорить. Ежели раньше говорили: "чтобы Украина не проиграла", то теперь уже по-другому говорят: "Чтобы Украина выиграла", – объяснил Юнус.
По его словам, об этом свидетельствует происходящее за последние два месяца.
"Политические вояжи, политическая риторика и плюс номенклатура эта определенных поставок лишний раз говорит, что на самом деле это идет в том направлении", – подчеркнул Юнус.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.
Переговоры об урегулировании конфликта велись в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский распустил украинскую делегацию в ТКГ.
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д.
Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.
21 февраля 2022 года Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками". 22 февраля 2022 года Путин заявил, что Минских соглашений "не существует". 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
О том, что Украина должна победить, в 2023 году говорили, в частности, министр обороны Германии Борис Писториус, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.