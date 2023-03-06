Политолог Юнус: Украинцы поменяли всю повестку дня в мире и заставили двигаться коллективный Запад. Он уже говорит не "чтобы Украина не проиграла", а "чтобы Украина выиграла"

"Вы не поступили так, как поступили в 2014 году, когда вас обманули. С Крымом вас обманули и с Донбассом, когда вас также обманули, – уже у вас выхода не было после Дебальцево, Иловайска, и тогда вы вынуждены были подписать эти позорные [Минские] соглашения. А сегодня, когда их вновь вам предлагали, – вы этого не сделали", – сказал он.

Политолог отметил, что украинские власти "поменяли всю повестку дня в мире".

"Вы заставили двигаться этот коллективный Запад, и теперь уже коллективный Запад – уверенность появилась у него. Эта ваша уверенность передалась им, и теперь все уже начинают по-другому говорить. Ежели раньше говорили: "чтобы Украина не проиграла", то теперь уже по-другому говорят: "Чтобы Украина выиграла", – объяснил Юнус.

По его словам, об этом свидетельствует происходящее за последние два месяца.

"Политические вояжи, политическая риторика и плюс номенклатура эта определенных поставок лишний раз говорит, что на самом деле это идет в том направлении", – подчеркнул Юнус.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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