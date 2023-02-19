"Россия не должна победить в этой войне". Боррель заявил, что ЕС необходимо ускорить поставки оружия в Украину

Он подчеркнул, что Украина уже сейчас остро нуждается в поставках вооружения.

"Надо делать больше и делать это быстрее. Остается много работы. Мы должны ускорить нашу военную поддержку. Первая задача – вооружить Украину. Все европейские лидеры вчера об этом говорили. Россия не должна победить в этой войне. Военная поддержка Украины должна быть ускорена, потому что Украина сейчас в критической ситуации", – отметил Боррель.

Он также добавил, что ЕС находится на первом месте по подготовке бойцов ВСУ.

"Будет подготовлено 30 тыс. украинских военных", – уточнил Боррель.