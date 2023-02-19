"Россия не должна победить в этой войне". Боррель заявил, что ЕС необходимо ускорить поставки оружия в Украину

Он подчеркнул, что Украина уже сейчас остро нуждается в поставках вооружения.
"Надо делать больше и делать это быстрее. Остается много работы. Мы должны ускорить нашу военную поддержку. Первая задача – вооружить Украину. Все европейские лидеры вчера об этом говорили. Россия не должна победить в этой войне. Военная поддержка Украины должна быть ускорена, потому что Украина сейчас в критической ситуации", – отметил Боррель.
Он также добавил, что ЕС находится на первом месте по подготовке бойцов ВСУ.
"Будет подготовлено 30 тыс. украинских военных", – уточнил Боррель.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.