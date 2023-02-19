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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Минобороны Германии: Украина должна победить в войне

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Писториус: РФ не должна и не победит со своим империализмом и неуважением к международному праву и архитектуре безопасности
Писториус: РФ не должна и не победит со своим империализмом и неуважением к международному праву и архитектуре безопасности
Фото: EPA

Украина должна победить в войне, развязанной Россией. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"РФ не должна и не победит со своим империализмом и неуважением к международному праву и архитектуре безопасности. Так как ни дипломатия, ни санкции не изменили курс [президента РФ Владимира] Путина – наша демонстрация силы остается правильным ответом. Демонстрация силы – это укрепление мужественной обороны народа Украины", – заявил он.

По словам Писториуса, он гордится тем, что Германия является одним из из лидеров по поддержке Украины.

Министр также рассказал, что заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке со стороны Германии и партнеров по ЕС и НАТО.

"Я четко отметил: Украина должна победить в войне", – сказал глава немецкого минобороны.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, война России против Украины, Борис Писториус, Мюнхенская конференция по безопасности
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