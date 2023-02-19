Глава Минобороны Германии: Украина должна победить в войне

Писториус: РФ не должна и не победит со своим империализмом и неуважением к международному праву и архитектуре безопасности Фото: EPA

"РФ не должна и не победит со своим империализмом и неуважением к международному праву и архитектуре безопасности. Так как ни дипломатия, ни санкции не изменили курс [президента РФ Владимира] Путина – наша демонстрация силы остается правильным ответом. Демонстрация силы – это укрепление мужественной обороны народа Украины", – заявил он.

По словам Писториуса, он гордится тем, что Германия является одним из из лидеров по поддержке Украины.

Министр также рассказал, что заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке со стороны Германии и партнеров по ЕС и НАТО.

"Я четко отметил: Украина должна победить в войне", – сказал глава немецкого минобороны.