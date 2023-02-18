Германия планирует заполнить нехватку боеприпасов для установок Gepard к июню-июлю – Бербок

Она отметила, что Германия сейчас восстанавливает производство боеприпасов.
"Мы думали, что у нас никогда не будет войны на европейской территории. Не надо нас обвинять, что мы верили в мир. Надо обвинять Россию в том, что [...] Путин разрушил мир в Европе", – сказала министр.
По ее словам, ФРГ не производила такого количества снарядов, потому что все считали, что войны в Европе окончены.
"И мы надеемся заполнить этот пробел для Gepard к июню-июлю", – заявила она.
Бербок отметила, что у некоторых стран есть эти боеприпасы в наличии, и призвала их передавать.
20 января министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь СЗУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.
8 февраля минобороны ФРГ обновило список поставок Украине, по сравнению с ситуаций, которая была неделей ранее, украинским военным передали еще две самоходные зенитные установки Gepard (в общей сложности их теперь 32) и 6 тыс. снарядов к ним.
14 февраля он заявил, что Германия заключила контракты с оборонным концерном Rheinmetall на возобновление производства снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard для последующей отправки в Украину.