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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия планирует заполнить нехватку боеприпасов для установок Gepard к июню-июлю – Бербок

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Бербок: Мы думали, что у нас никогда не будет войны на европейской территории
Бербок: Мы думали, что у нас никогда не будет войны на европейской территории
Фото: EPA

Германия планирует решить проблему нехватки боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard к июню-июлю 2023 года. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, трансляцию вела Deutsche Welle.

Она отметила, что Германия сейчас восстанавливает производство боеприпасов.

"Мы думали, что у нас никогда не будет войны на европейской территории. Не надо нас обвинять, что мы верили в мир. Надо обвинять Россию в том, что [...] Путин разрушил мир в Европе", – сказала министр.

По ее словам, ФРГ не производила такого количества снарядов, потому что все считали, что войны в Европе окончены.

"И мы надеемся заполнить этот пробел для Gepard к июню-июлю", – заявила она.

Бербок отметила, что у некоторых стран есть эти боеприпасы в наличии, и призвала их передавать.

Контекст:

20 января министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь СЗУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

8 февраля минобороны ФРГ обновило список поставок Украине, по сравнению с ситуаций, которая была неделей ранее, украинским военным передали еще две самоходные зенитные установки Gepard (в общей сложности их теперь 32) и 6 тыс. снарядов к ним.

14 февраля он заявил, что Германия заключила контракты с оборонным концерном Rheinmetall на возобновление производства снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard для последующей отправки в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Украина, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Анналена Бербок
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