Германия планирует заполнить нехватку боеприпасов для установок Gepard к июню-июлю – Бербок

Бербок: Мы думали, что у нас никогда не будет войны на европейской территории Фото: EPA

Она отметила, что Германия сейчас восстанавливает производство боеприпасов.

"Мы думали, что у нас никогда не будет войны на европейской территории. Не надо нас обвинять, что мы верили в мир. Надо обвинять Россию в том, что [...] Путин разрушил мир в Европе", – сказала министр.

По ее словам, ФРГ не производила такого количества снарядов, потому что все считали, что войны в Европе окончены.

"И мы надеемся заполнить этот пробел для Gepard к июню-июлю", – заявила она.

Бербок отметила, что у некоторых стран есть эти боеприпасы в наличии, и призвала их передавать.