ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бербок: Если часть Украины останется под контролем РФ, это будет конец мирового порядка и международного права

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мир должен быть "прочным и справедливым"
Мир должен быть "прочным и справедливым"
Фото: ЕРА

Мир в Украине должен быть "прочным и справедливым". Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию с переводом вела "Немецкая волна".

"Мир должен быть "прочным и справедливым". Это значит – закончится война, Россия прекратит свои бомбардировки, Россия отведет свои войска. Это может быть хоть завтра, если Россия решит отвести свои войска. И тогда восстановится мир не только в Украине, но и во всем мире", – сказала Бербок.

По словам главы МИД Германии, "Россия рассчитывает на то, что в какой-то момент международное сообщество прекратит борьбу, перестанет оказывать военную помощь [Украине]". 

"Что это будет означать? Будет ли это мир? Нет, поскольку часть Украины, которая еще находится под контролем России, будет оставаться под контролем России, и те, кто предлагают прекратить военные действия и надеются, что автоматически наступит мир, – нет, это будет означать конец международного мирового порядка и международного права", – объяснила она.

Бербок считает, что "если Россия отнимет у Украины часть территории и остановится на этом, то, скорее всего, у нее появится желание завоевывать другие территории".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, война, МИД Германии, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Анналена Бербок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (444524)
2
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (60472)
3
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (43770)
4
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (34947)
5
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (31535)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (30972)
7
"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская (15678)
8
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской (13162)
 
 
 
 