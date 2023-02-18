Бербок: Если часть Украины останется под контролем РФ, это будет конец мирового порядка и международного права

"Мир должен быть "прочным и справедливым". Это значит – закончится война, Россия прекратит свои бомбардировки, Россия отведет свои войска. Это может быть хоть завтра, если Россия решит отвести свои войска. И тогда восстановится мир не только в Украине, но и во всем мире", – сказала Бербок.
По словам главы МИД Германии, "Россия рассчитывает на то, что в какой-то момент международное сообщество прекратит борьбу, перестанет оказывать военную помощь [Украине]".
"Что это будет означать? Будет ли это мир? Нет, поскольку часть Украины, которая еще находится под контролем России, будет оставаться под контролем России, и те, кто предлагают прекратить военные действия и надеются, что автоматически наступит мир, – нет, это будет означать конец международного мирового порядка и международного права", – объяснила она.
Бербок считает, что "если Россия отнимет у Украины часть территории и остановится на этом, то, скорее всего, у нее появится желание завоевывать другие территории".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.