Бербок: Если часть Украины останется под контролем РФ, это будет конец мирового порядка и международного права

"Мир должен быть "прочным и справедливым". Это значит – закончится война, Россия прекратит свои бомбардировки, Россия отведет свои войска. Это может быть хоть завтра, если Россия решит отвести свои войска. И тогда восстановится мир не только в Украине, но и во всем мире", – сказала Бербок.

По словам главы МИД Германии, "Россия рассчитывает на то, что в какой-то момент международное сообщество прекратит борьбу, перестанет оказывать военную помощь [Украине]".

"Что это будет означать? Будет ли это мир? Нет, поскольку часть Украины, которая еще находится под контролем России, будет оставаться под контролем России, и те, кто предлагают прекратить военные действия и надеются, что автоматически наступит мир, – нет, это будет означать конец международного мирового порядка и международного права", – объяснила она.

Бербок считает, что "если Россия отнимет у Украины часть территории и остановится на этом, то, скорее всего, у нее появится желание завоевывать другие территории".

Война России против Украины. Главное (обновляется)