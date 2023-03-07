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Политолог Юнус: Китай может сказать Путину: "Ты удержать Украину не сможешь, но я могу помочь тебе договориться с американцами сохранить твою власть"

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Путин (на фото) будет "в состояние Лукашенко для Кремля" "типа Лукашенко для Пекина", отметил Юнус
Путин (на фото) будет "в состояние Лукашенко для Кремля" – "типа Лукашенко для Пекина", отметил Юнус 
Фото: EPA

Китай в войне РФ против Украины "до поры до времени" будет "на своей китайской стороне".

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.

"И Россия, и Иран ему нужны как плацдармы, которые он мог бы "крышевать", – отметил Юнус. – Вот это предложение, конечное, он Москве, например, спокойно объяснил: "Я сделаю все, чтобы Украина сохранила свой территориальный суверенитет, целостность, которую ты удержать не сможешь. Ты мне обещал год назад – ты его удержать не сможешь. Потому что американцы наехали на тебя по полной машине, они до конца пойдут в этом вопросе. Но другое дело – я могу помочь тебе договорится с теми же американцами сохранить твою власть... Они не будут лезть, для того чтобы менять твой режим. И здесь я могу дальше тебя крышевать".

То есть, продолжил политолог, президент РФ Владимир Путин будет "в состояние [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко для Кремля" – "он будет типа Лукашенко для Пекина".

"Вот, я так думаю, позиция Китая в этом", – резюмировал Юнус.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.

Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Китай, Москва, КНР, война России против Украины, президент, суверенитет, интервью, сотрудничество, Рамис Юнус
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