Политолог Юнус: Китай может сказать Путину: "Ты удержать Украину не сможешь, но я могу помочь тебе договориться с американцами сохранить твою власть"

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.
"И Россия, и Иран ему нужны как плацдармы, которые он мог бы "крышевать", – отметил Юнус. – Вот это предложение, конечное, он Москве, например, спокойно объяснил: "Я сделаю все, чтобы Украина сохранила свой территориальный суверенитет, целостность, которую ты удержать не сможешь. Ты мне обещал год назад – ты его удержать не сможешь. Потому что американцы наехали на тебя по полной машине, они до конца пойдут в этом вопросе. Но другое дело – я могу помочь тебе договорится с теми же американцами сохранить твою власть... Они не будут лезть, для того чтобы менять твой режим. И здесь я могу дальше тебя крышевать".
То есть, продолжил политолог, президент РФ Владимир Путин будет "в состояние [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко для Кремля" – "он будет типа Лукашенко для Пекина".
"Вот, я так думаю, позиция Китая в этом", – резюмировал Юнус.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".
24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.
Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.