Политолог Юнус: Китай может сказать Путину: "Ты удержать Украину не сможешь, но я могу помочь тебе договориться с американцами сохранить твою власть"

Путин (на фото) будет "в состояние Лукашенко для Кремля" – "типа Лукашенко для Пекина", отметил Юнус Фото: EPA

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.

"И Россия, и Иран ему нужны как плацдармы, которые он мог бы "крышевать", – отметил Юнус. – Вот это предложение, конечное, он Москве, например, спокойно объяснил: "Я сделаю все, чтобы Украина сохранила свой территориальный суверенитет, целостность, которую ты удержать не сможешь. Ты мне обещал год назад – ты его удержать не сможешь. Потому что американцы наехали на тебя по полной машине, они до конца пойдут в этом вопросе. Но другое дело – я могу помочь тебе договорится с теми же американцами сохранить твою власть... Они не будут лезть, для того чтобы менять твой режим. И здесь я могу дальше тебя крышевать".

То есть, продолжил политолог, президент РФ Владимир Путин будет "в состояние [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко для Кремля" – "он будет типа Лукашенко для Пекина".

"Вот, я так думаю, позиция Китая в этом", – резюмировал Юнус.

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