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Белый дом о поставках Китаем оружия в РФ: Он действительно хочет помочь Путину в убийстве украинцев?

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Пекин ждет значительный удар на международной арене, если он даст оружие России Кирби
Пекин ждет значительный удар на международной арене, если он даст оружие России – Кирби
Фото: ЕРА

Китай продолжает рассматривать перспективу военного сотрудничества с Россией. Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил в опубликованном 4 марта интервью "Голосу Америки".

По его словам, США были "очень откровенны", предупреждая власти КНР о возможных последствиях такого шага. Это нанесет значительный удар по положению Пекина в международном сообществе, убежден Кирби.

"Китаю предстоит сделать выбор. Действительно ли он хочет встать на сторону президента РФ [Владимира] Путина? Действительно ли он хочет помочь господину Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг. И если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он сочтет это не соответствующим своим интересам", – сказал представитель Белого дома.

4 марта в интервью CNN Кирби заявил, что США не верят в окончательный отказ КНР от идеи поставлять России летальное оружие. "Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – сказал Кирби, добавив, что в Вашингтоне также пока "не верят" и в решение Пекина "двигаться вперед" в этом вопросе.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.

Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Китай, оружие, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби
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