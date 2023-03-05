Белый дом о поставках Китаем оружия в РФ: Он действительно хочет помочь Путину в убийстве украинцев?

По его словам, США были "очень откровенны", предупреждая власти КНР о возможных последствиях такого шага. Это нанесет значительный удар по положению Пекина в международном сообществе, убежден Кирби.

"Китаю предстоит сделать выбор. Действительно ли он хочет встать на сторону президента РФ [Владимира] Путина? Действительно ли он хочет помочь господину Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг. И если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он сочтет это не соответствующим своим интересам", – сказал представитель Белого дома.

4 марта в интервью CNN Кирби заявил, что США не верят в окончательный отказ КНР от идеи поставлять России летальное оружие. "Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – сказал Кирби, добавив, что в Вашингтоне также пока "не верят" и в решение Пекина "двигаться вперед" в этом вопросе.