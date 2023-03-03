Китай злится на Россию из-за утечки информации об обсуждении поставок оружия – The Economist

По словам европейского чиновника, знакомого с этим вопросом, Китай "зол" на Кремль из-за того, что Америка подхватила и предала огласке обсуждение продажи оружия. The Ecoomist пишет, что Китай хотел, чтобы любая поддержка оставалась в секрете, так как знает, что поддержка российской войны против Украины подорвет ее претензии на роль нейтрального посредника.
Газета напомнила, что односторонняя мирная инициатива Китая, опубликованная 24 февраля, была отвергнута союзниками Украины.
Продажа Китаем оружия России также еще больше "отравит" его отношения с Америкой и спровоцирует негативную реакцию в Европе, отметило издание, добавив, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредили, что оказание летальной помощи станет пересечением "красной черты".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".
24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.
Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.