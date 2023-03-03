Китай злится на Россию из-за утечки информации об обсуждении поставок оружия – The Economist

По словам европейского чиновника, знакомого с этим вопросом, Китай "зол" на Кремль из-за того, что Америка подхватила и предала огласке обсуждение продажи оружия. The Ecoomist пишет, что Китай хотел, чтобы любая поддержка оставалась в секрете, так как знает, что поддержка российской войны против Украины подорвет ее претензии на роль нейтрального посредника.

Газета напомнила, что односторонняя мирная инициатива Китая, опубликованная 24 февраля, была отвергнута союзниками Украины.

Продажа Китаем оружия России также еще больше "отравит" его отношения с Америкой и спровоцирует негативную реакцию в Европе, отметило издание, добавив, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредили, что оказание летальной помощи станет пересечением "красной черты".