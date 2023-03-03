ЕС готов ввести санкции против Китая, если он поставит России оружие – СМИ

В ЕС заявили, что поставки Китаем оружия России будут "красной линией" Фото: EPA

Источник заявил, что если Китай поставит оружие России, это будет абсолютной "красной линией". Других подробностей собеседник не привел.

Агентство отметило, что эти высказывания перекликаются с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, который во время выступления перед парламентом 2 марта предостерег Пекин от предоставления такой помощи Москве.