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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС готов ввести санкции против Китая, если он поставит России оружие – СМИ

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В ЕС заявили, что поставки Китаем оружия России будут "красной линией"
В ЕС заявили, что поставки Китаем оружия России будут "красной линией"
Фото: EPA

Европейский союз готов ввести санкции, если Китай поставит оружие России. Об этом сообщило 3 марта агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Источник заявил, что если Китай поставит оружие России, это будет абсолютной "красной линией". Других подробностей собеседник не привел.

Агентство отметило, что эти высказывания перекликаются с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, который во время выступления перед парламентом 2 марта предостерег Пекин от предоставления такой помощи Москве.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Китай, оружие, военная помощь, война России против Украины, Евросоюз
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