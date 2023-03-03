Данилов: Россия оказалась слабой и недееспособной страной. Зачем Китаю поставлять ей оружие? Ему это не нужно от слова совсем

Данилов: У россиян есть ОДКБ – какое-то недоразумение, оставшееся после распада СССР. Но и оно накроется Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Зачем Китай будет становиться на сторону России и поставлять ей оружие? Чтобы получить большие трудности, попасть под те или иные ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем. Это у России большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние. У россиян есть ОДКБ – какое-то недоразумение, оставшееся после распада СССР. Но и оно накроется, как в свое время было с СНГ. Потому что все хотят сотрудничать только с сильными", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Россия с каждым днем "все больше напоминает какое-то фейковое образование".

"Поэтому я не вижу сегодня, что Китай имеет большое желание предоставлять России оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в данном случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", – резюмировал Данилов.