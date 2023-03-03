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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Россия оказалась слабой и недееспособной страной. Зачем Китаю поставлять ей оружие? Ему это не нужно от слова совсем

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Данилов: У россиян есть ОДКБ какое-то недоразумение, оставшееся после распада СССР. Но и оно накроется
Данилов: У россиян есть ОДКБ – какое-то недоразумение, оставшееся после распада СССР. Но и оно накроется
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Китай не заинтересован в том, чтобы поставлять России свое оружие. Об этом в опубликованном 3 марта интервью "РБК-Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Зачем Китай будет становиться на сторону России и поставлять ей оружие? Чтобы получить большие трудности, попасть под те или иные ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем. Это у России большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние. У россиян есть ОДКБ – какое-то недоразумение, оставшееся после распада СССР. Но и оно накроется, как в свое время было с СНГ. Потому что все хотят сотрудничать только с сильными", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Россия с каждым днем "все больше напоминает какое-то фейковое образование".

"Поэтому я не вижу сегодня, что Китай имеет большое желание предоставлять России оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в данном случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", – резюмировал Данилов.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Китай, оружие, вторжение, война России против Украины, Алексей Данилов
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