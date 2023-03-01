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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Китай решится поставлять оружие России, это будет плохим решенем – Пентагон

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В Пентагоне заявили, что следят за действиями Китая
В Пентагоне заявили, что следят за действиями Китая
Фото: depositphotos.com

США вновь предостерегли Китай от оказания военной помощи России. Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге 1 марта, текстовую версию опубликовала пресс-служба минобороны США.

"Мы не видели, чтобы они сделали это на данный момент. Но, опять же, это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить. [...] Мы хотим четко заявить, что это будет плохим решением, если они решатся на это", – заявил он.

Райдер также заявил, что Китай ждут последствия в случае такого шага. Кроме этого, он подчеркнул, что такой шаг может привести к ненужному продлению конфликта и приведет к гибели большего количества невинных людей.

"Если Китай окажет летальную помощь России, это значительно или потенциально может существенно продлить конфликт и, опять же, поддержать стремление России уничтожить Украину как страну", – добавил он.

Спикер Пентагона не стал разглашать, какими могут быть шаги Вашингтона в ответ на подобные действия.

"Вопрос, опять же, в том, хочет ли Китай как нация поставить себя в лагерь тех стран, которые стремятся уничтожить Украину как нацию и убить невинных людей, или они хотят делать то, о чем они говорят – что уважают суверенитет всех стран", – заявил Райдер.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Китай, оружие, военная помощь, война России против Украины
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