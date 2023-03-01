Если Китай решится поставлять оружие России, это будет плохим решенем – Пентагон

"Мы не видели, чтобы они сделали это на данный момент. Но, опять же, это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить. [...] Мы хотим четко заявить, что это будет плохим решением, если они решатся на это", – заявил он.

Райдер также заявил, что Китай ждут последствия в случае такого шага. Кроме этого, он подчеркнул, что такой шаг может привести к ненужному продлению конфликта и приведет к гибели большего количества невинных людей.

"Если Китай окажет летальную помощь России, это значительно или потенциально может существенно продлить конфликт и, опять же, поддержать стремление России уничтожить Украину как страну", – добавил он.

Спикер Пентагона не стал разглашать, какими могут быть шаги Вашингтона в ответ на подобные действия.

"Вопрос, опять же, в том, хочет ли Китай как нация поставить себя в лагерь тех стран, которые стремятся уничтожить Украину как нацию и убить невинных людей, или они хотят делать то, о чем они говорят – что уважают суверенитет всех стран", – заявил Райдер.