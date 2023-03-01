Если Китай решится поставлять оружие России, это будет плохим решенем – Пентагон

"Мы не видели, чтобы они сделали это на данный момент. Но, опять же, это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить. [...] Мы хотим четко заявить, что это будет плохим решением, если они решатся на это", – заявил он.
Райдер также заявил, что Китай ждут последствия в случае такого шага. Кроме этого, он подчеркнул, что такой шаг может привести к ненужному продлению конфликта и приведет к гибели большего количества невинных людей.
"Если Китай окажет летальную помощь России, это значительно или потенциально может существенно продлить конфликт и, опять же, поддержать стремление России уничтожить Украину как страну", – добавил он.
Спикер Пентагона не стал разглашать, какими могут быть шаги Вашингтона в ответ на подобные действия.
"Вопрос, опять же, в том, хочет ли Китай как нация поставить себя в лагерь тех стран, которые стремятся уничтожить Украину как нацию и убить невинных людей, или они хотят делать то, о чем они говорят – что уважают суверенитет всех стран", – заявил Райдер.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".
24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.