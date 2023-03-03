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Пентагон заявил об агрессивных действиях авиации Китая в международном воздушном пространстве

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Райдер: Это становится проблемой
Райдер: Это становится проблемой
Фото: defense.gov

Самолеты КНР регулярно преследуют иностранные лайнеры в международном воздушном пространстве. Об этом спикер Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге 2 марта, текстовую версию опубликовала пресс-служба минобороны США.

По его словам, это коснулось лайнеров из многих стран, в одном случае китайский борт пролетел "в пределах 20 футов" от американского военного самолета.

"Это не один раз, а целая система действий, которая представляет собой не только непрофессиональное поведение, но также посягательство и давление... Это становится проблемой", – сказал Райдер.

Он сообщил, что несколько стран Индо-Тихоокеанского региона намерены объединить усилия, чтобы остановить агрессивные действия КНР в общем небе, чтобы страны "могли продолжать полеты везде, где это разрешено международным правом". В их числе – Япония, Австралия и Филиппины. 

Представитель Пентагнона подчеркнул, что США не стремятся к какому-либо конфликту с Китаем.

"Но мы хотим, чтобы страны продолжали верить в свои суверенные границы", – добавил он.

Контекст:

В феврале над Соединенными Штатами и Канадой американцы сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраляОжидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля – над Аляской11 февраля – над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля – над озером Гурон в американском штате Мичиган.

Теги: США, Китай, Филиппины, Япония, Австралия, Пентагон, авиация, авиапространство, Пэт Райдер
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