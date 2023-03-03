Пентагон заявил об агрессивных действиях авиации Китая в международном воздушном пространстве

По его словам, это коснулось лайнеров из многих стран, в одном случае китайский борт пролетел "в пределах 20 футов" от американского военного самолета.
"Это не один раз, а целая система действий, которая представляет собой не только непрофессиональное поведение, но также посягательство и давление... Это становится проблемой", – сказал Райдер.
Он сообщил, что несколько стран Индо-Тихоокеанского региона намерены объединить усилия, чтобы остановить агрессивные действия КНР в общем небе, чтобы страны "могли продолжать полеты везде, где это разрешено международным правом". В их числе – Япония, Австралия и Филиппины.
Представитель Пентагнона подчеркнул, что США не стремятся к какому-либо конфликту с Китаем.
"Но мы хотим, чтобы страны продолжали верить в свои суверенные границы", – добавил он.
В феврале над Соединенными Штатами и Канадой американцы сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля – над Аляской, 11 февраля – над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля – над озером Гурон в американском штате Мичиган.