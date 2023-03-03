Пентагон заявил об агрессивных действиях авиации Китая в международном воздушном пространстве

По его словам, это коснулось лайнеров из многих стран, в одном случае китайский борт пролетел "в пределах 20 футов" от американского военного самолета.

"Это не один раз, а целая система действий, которая представляет собой не только непрофессиональное поведение, но также посягательство и давление... Это становится проблемой", – сказал Райдер.

Он сообщил, что несколько стран Индо-Тихоокеанского региона намерены объединить усилия, чтобы остановить агрессивные действия КНР в общем небе, чтобы страны "могли продолжать полеты везде, где это разрешено международным правом". В их числе – Япония, Австралия и Филиппины.

Представитель Пентагнона подчеркнул, что США не стремятся к какому-либо конфликту с Китаем.

"Но мы хотим, чтобы страны продолжали верить в свои суверенные границы", – добавил он.