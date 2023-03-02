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Шольц – Китаю: Не поставляйте оружие агрессору РФ. Используйте свое влияние, чтобы добиться вывода российских войск из Украины

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Путин продолжает делать ставку на победу в войне против Украины, отметил Шольц (на фото)
Путин продолжает делать ставку на победу в войне против Украины, отметил Шольц (на фото)
Фото: EPA

Правительство Германии твердо стоит на стороне Украины в защите ее суверенитета, чтобы она могла достичь справедливого мира в войне против России.

Об этом 2 марта во время выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует сайт правительства Германии. Трансляцию выступления Шольца вела в YouTube DW.

"Именно поэтому мы оказываем гуманитарную, экономическую и военную помощь для Украины, для ее граждан – более €14 млрд за последние 12 месяцев, – сказал канцлер ФРГ. – Наши поставки оружия помогают Украине защищаться и держаться. Потому что только тогда сохранятся достижения цивилизации, на которых также основан наш мир".

По словам Шольца, президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину как нацию и продолжает делать ставку на победу в войне.

"Такой победы не будет… мы и наши партнеры продолжаем поддерживать Украину. Путин ошибается, когда считает, что время играет на него", – указал политик.

Шольц отметил, что Китай выступает против использования биологического и химического оружия массового уничтожения и повторил "четкий призыв против использования ядерного оружия" в своем "мирном плане" из 12 пунктов.

В то же время канцлер ФРГ призвал Китай не поставлять оружие РФ.

"Не поставляйте оружие агрессору России, – подчеркнул Шольц. – Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск [из Украины]".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Китай, ядерное оружие, правительство, ФРГ, Пекин, КНР, Бундестаг, война России против Украины, суверенитет, Олаф Шольц, деоккупация, канцлер
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