Шольц – Китаю: Не поставляйте оружие агрессору РФ. Используйте свое влияние, чтобы добиться вывода российских войск из Украины

Об этом 2 марта во время выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует сайт правительства Германии. Трансляцию выступления Шольца вела в YouTube DW.
"Именно поэтому мы оказываем гуманитарную, экономическую и военную помощь для Украины, для ее граждан – более €14 млрд за последние 12 месяцев, – сказал канцлер ФРГ. – Наши поставки оружия помогают Украине защищаться и держаться. Потому что только тогда сохранятся достижения цивилизации, на которых также основан наш мир".
По словам Шольца, президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину как нацию и продолжает делать ставку на победу в войне.
"Такой победы не будет… мы и наши партнеры продолжаем поддерживать Украину. Путин ошибается, когда считает, что время играет на него", – указал политик.
Шольц отметил, что Китай выступает против использования биологического и химического оружия массового уничтожения и повторил "четкий призыв против использования ядерного оружия" в своем "мирном плане" из 12 пунктов.
В то же время канцлер ФРГ призвал Китай не поставлять оружие РФ.
"Не поставляйте оружие агрессору России, – подчеркнул Шольц. – Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск [из Украины]".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".
24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.