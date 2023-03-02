Шольц – Китаю: Не поставляйте оружие агрессору РФ. Используйте свое влияние, чтобы добиться вывода российских войск из Украины

Путин продолжает делать ставку на победу в войне против Украины, отметил Шольц (на фото) Фото: EPA

Об этом 2 марта во время выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует сайт правительства Германии. Трансляцию выступления Шольца вела в YouTube DW.

"Именно поэтому мы оказываем гуманитарную, экономическую и военную помощь для Украины, для ее граждан – более €14 млрд за последние 12 месяцев, – сказал канцлер ФРГ. – Наши поставки оружия помогают Украине защищаться и держаться. Потому что только тогда сохранятся достижения цивилизации, на которых также основан наш мир".

По словам Шольца, президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину как нацию и продолжает делать ставку на победу в войне.

"Такой победы не будет… мы и наши партнеры продолжаем поддерживать Украину. Путин ошибается, когда считает, что время играет на него", – указал политик.

Шольц отметил, что Китай выступает против использования биологического и химического оружия массового уничтожения и повторил "четкий призыв против использования ядерного оружия" в своем "мирном плане" из 12 пунктов.

В то же время канцлер ФРГ призвал Китай не поставлять оружие РФ.

"Не поставляйте оружие агрессору России, – подчеркнул Шольц. – Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск [из Украины]".