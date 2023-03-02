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Шольц: Путин не готов вернуться к мировому порядку

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2 марта канцлер Германии выступил в Бундестаге
2 марта канцлер Германии выступил в Бундестаге
Фото: ЕРА

Чем раньше Россия поймет, что она не победит в Украине, тем больше шансов на прекращение войны. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 2 марта в Бундестаге, трансляцию выступления DW вела в YouТube.

По его словам, в настоящее время ничто не указывает на готовность президента РФ Владимира Путина вести переговоры о возврате к международным нормам права и справедливом мире.

"Путинский империализм не должен возобладать. Следует задаться вопросом, готов ли вообще Путин вернуться к мирному порядку", – сказал Шольц.

Он подтвердил, что мирный договор по Украине возможен только после ее победы, потому что украинцы борются "за свою свободу и само существование своей страны".

"Поэтому не может и не будет мирного соглашения за спиной у украинцев", – заявил канцлер в Бундестаге.

Шольц добавил, что в этой борьбе Германия "будет и дальше стоять рядом с Украиной".

"Мы расширяем нашу поддержку. Киев может рассчитывать на большее количество танков, ракетных установок и артиллерийских систем", – сказал он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

Правительство ФРГ после долгих колебаний 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт. 

В обращении в годовщину полномасштабного вторжения РФ Шольц пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинцев "в той мере и так долго, как это будет необходимо", и подчеркнул, что "сделает все, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО".

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, переговоры, военная помощь, Бундестаг, война России против Украины, Олаф Шольц
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