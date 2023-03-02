Шольц: Путин не готов вернуться к мировому порядку

По его словам, в настоящее время ничто не указывает на готовность президента РФ Владимира Путина вести переговоры о возврате к международным нормам права и справедливом мире.

"Путинский империализм не должен возобладать. Следует задаться вопросом, готов ли вообще Путин вернуться к мирному порядку", – сказал Шольц.

Он подтвердил, что мирный договор по Украине возможен только после ее победы, потому что украинцы борются "за свою свободу и само существование своей страны".

"Поэтому не может и не будет мирного соглашения за спиной у украинцев", – заявил канцлер в Бундестаге.

Шольц добавил, что в этой борьбе Германия "будет и дальше стоять рядом с Украиной".

"Мы расширяем нашу поддержку. Киев может рассчитывать на большее количество танков, ракетных установок и артиллерийских систем", – сказал он.