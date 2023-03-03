Арестович: Никаких поставок оружия России из Китая не будет

Арестович: Китай садится за стол переговоров, чтобы делить шкуру почти убитого медведя. Это очень неблагоприятный признак для России Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Для Путина это очень плохой сигнал, потому что Китай... Точно скажу: не будет никакого оружия. Товары двойного назначения – возможно, но прямые поставки оружия – нет. Его предупредили и США, и Евросоюз. Китай тотально зависит от импорта в Евросоюз и Соединенные Штаты. И нарваться на санкции – это смерти подобно при нынешней экономической ситуации Китая после COVID, долгового кризиса. Китай просто начал делить шкуру медведя", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что статус посредника означает большой престиж, и посредник всегда "сидит за столом" и участвует в дележе наследства проигравшей стороны.

"Это сигнал, что Китай понял, что Россия проигрывает гарантированно. Конечно, будет очень много слов про справедливый мир, про многополярный мир, про невозможность диктата западной идеологии. Но на самом деле Китай садится за стол переговоров, чтобы делить шкуру почти убитого медведя. Это очень неблагоприятный признак для России", – уверен блогер.

По его мнению, Китай проявил инициативу, чтобы попасть за этот стол и участвовать в "новом Берлинском конгрессе": решать, кому что принадлежит.

"И это очень благоприятный признак для нас и неблагоприятный для них. А теперь давайте прикинем себе вероятность использования ядерного оружия, если Китай радикально против. С Западом еще можно было как-то попугать, постращать. Но что, Китай будешь стращать? Это уже печальная история. А Китай, напоминаю, последовательно стоит на позиции территориальной целостности Украины, включая Крым. Он не признавал аннексию Крыма и не может признать. Потому что у него есть Тайвань. Он не может создавать прецедент. Это очень плохо для Путина, путинского режима", – подытожил Арестович.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полную версию интервью

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