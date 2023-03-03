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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Никаких поставок оружия России из Китая не будет

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Арестович: Китай садится за стол переговоров, чтобы делить шкуру почти убитого медведя. Это очень неблагоприятный признак для России
Арестович: Китай садится за стол переговоров, чтобы делить шкуру почти убитого медведя. Это очень неблагоприятный признак для России
Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Мирный план" Китая – очень плохой сигнал для президента РФ Владимира Путина, потому что он означает, что Китай уже предвидит проигрыш России и намерен принять участие в дележе, считает бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Для Путина это очень плохой сигнал, потому что Китай... Точно скажу: не будет никакого оружия. Товары двойного назначения – возможно, но прямые поставки оружия – нет. Его предупредили и США, и Евросоюз. Китай тотально зависит от импорта в Евросоюз и Соединенные Штаты. И нарваться на санкции – это смерти подобно при нынешней экономической ситуации Китая после COVID, долгового кризиса. Китай просто начал делить шкуру медведя", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что статус посредника означает большой престиж, и посредник всегда "сидит за столом" и участвует в дележе наследства проигравшей стороны.

"Это сигнал, что Китай понял, что Россия проигрывает гарантированно. Конечно, будет очень много слов про справедливый мир, про многополярный мир, про невозможность диктата западной идеологии. Но на самом деле Китай садится за стол переговоров, чтобы делить шкуру почти убитого медведя. Это очень неблагоприятный признак для России", – уверен блогер. 

По его мнению, Китай проявил инициативу, чтобы попасть за этот стол и участвовать в "новом Берлинском конгрессе": решать, кому что принадлежит. 

"И это очень благоприятный признак для нас и неблагоприятный для них. А теперь давайте прикинем себе вероятность использования ядерного оружия, если Китай радикально против. С Западом еще можно было как-то попугать, постращать. Но что, Китай будешь стращать? Это уже печальная история. А Китай, напоминаю, последовательно стоит на позиции территориальной целостности Украины, включая Крым. Он не признавал аннексию Крыма и не может признать. Потому что у него есть Тайвань. Он не может создавать прецедент. Это очень плохо для Путина, путинского режима", – подытожил Арестович. 

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, оружие, переговоры, Тайвань, Алексей Арестович, война России против Украины
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