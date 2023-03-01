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Китай тратит миллиарды на пророссийскую дезинформацию – СМИ

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Действия Пекина и Москвы "очень согласованы", считают в США
Действия Пекина и Москвы "очень согласованы", считают в США
Фото: ЕРА

Запад недостаточно активно препятствует пророссийской пропаганде, на которую Китай тратит огромные средства. Об этом заявил координатор Центра глобального взаимодействия при Государственном департаменте США Джеймс Рубин, пишет 28 февраля Тhe Guardian.

По его словам, Пекин направляет "миллиарды долларов по всему миру на распространение ядовитой дезинформации, в том числе на сообщения, которые полностью совпадают с публичной позицией России по Украине".

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это – пагубно", – заявил руководитель центра, созданного Госдепом для разоблачения и противодействия иностранной пропаганде, пишет газета.

Рубин призвал не только к активному опровержению российско-китайской дезинформации об Украине, но и обнародованию конкретных имен ее заказчиков. Он отметил, что пока Запад медлит, Пекин "действует глобально и тратит больше, чем Москва", и их действия в коммуникационном пространстве "очень согласованы".

Комментируя информацию о возможных поставках китайского оружия в РФ, представитель США призвал крайне серьезно относиться к этой угрозе, заявив, что она так же реальна, как сама российская агрессия в Украине.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Теги: Россия, Китай, пропаганда, Госдепартамент США, война России против Украины, дезинформация
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