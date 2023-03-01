Китай тратит миллиарды на пророссийскую дезинформацию – СМИ

По его словам, Пекин направляет "миллиарды долларов по всему миру на распространение ядовитой дезинформации, в том числе на сообщения, которые полностью совпадают с публичной позицией России по Украине".
"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это – пагубно", – заявил руководитель центра, созданного Госдепом для разоблачения и противодействия иностранной пропаганде, пишет газета.
Рубин призвал не только к активному опровержению российско-китайской дезинформации об Украине, но и обнародованию конкретных имен ее заказчиков. Он отметил, что пока Запад медлит, Пекин "действует глобально и тратит больше, чем Москва", и их действия в коммуникационном пространстве "очень согласованы".
Комментируя информацию о возможных поставках китайского оружия в РФ, представитель США призвал крайне серьезно относиться к этой угрозе, заявив, что она так же реальна, как сама российская агрессия в Украине.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".
24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.