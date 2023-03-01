Китай тратит миллиарды на пророссийскую дезинформацию – СМИ

Действия Пекина и Москвы "очень согласованы", считают в США Фото: ЕРА

По его словам, Пекин направляет "миллиарды долларов по всему миру на распространение ядовитой дезинформации, в том числе на сообщения, которые полностью совпадают с публичной позицией России по Украине".

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это – пагубно", – заявил руководитель центра, созданного Госдепом для разоблачения и противодействия иностранной пропаганде, пишет газета.

Рубин призвал не только к активному опровержению российско-китайской дезинформации об Украине, но и обнародованию конкретных имен ее заказчиков. Он отметил, что пока Запад медлит, Пекин "действует глобально и тратит больше, чем Москва", и их действия в коммуникационном пространстве "очень согласованы".

Комментируя информацию о возможных поставках китайского оружия в РФ, представитель США призвал крайне серьезно относиться к этой угрозе, заявив, что она так же реальна, как сама российская агрессия в Украине.