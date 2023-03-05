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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ: В том, что Украина будет с крыльями, никто не сомневается. Параллельно должно быть усиление артиллерии и пехоты

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В Минобороны заявляли в начале марта, что Украина получит несколько типов западных истребителей
В Минобороны заявляли в начале марта, что Украина получит несколько типов западных истребителей
Фото: wikipedia.org

Для успеха в наземной операции в войне против России Украина нуждается не только в бронетехнике и боеприпасах, но и в современной авиации.

Об этом 5 марта в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"То, что Украина будет с крыльями – это, пожалуй, никто не сомневается. Все будет поэтапно, постепенно. Усиление артиллерии, усиление пехоты – это все должно быть параллельно. Невозможно добиться успеха в наземной операции, не имея надежного воздушного прикрытия, не имея надежных средств противовоздушной обороны", – отметил Игнат.

По его словам, оккупанты, сбрасывая авиабомбы, сметают с земли украинские города.

"У нас не было прикрытого Мариуполя [Донецкой области], потому что с той стороны была уже оккупирована территория. Нечем было достать самолеты, которые бомбили "Азовсталь". Посмотрите, что произошло от авиационных бомб", – подчеркнул Игнат.

В Минобороны заявляли в начале марта, что Украина получит не один, а несколько типов западных истребителей.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Теги: Украина, Мариуполь, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, бронетехника, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, спикер, Юрий Игнат
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