Воздушные силы ВСУ: В том, что Украина будет с крыльями, никто не сомневается. Параллельно должно быть усиление артиллерии и пехоты

В Минобороны заявляли в начале марта, что Украина получит несколько типов западных истребителей Фото: wikipedia.org

Об этом 5 марта в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"То, что Украина будет с крыльями – это, пожалуй, никто не сомневается. Все будет поэтапно, постепенно. Усиление артиллерии, усиление пехоты – это все должно быть параллельно. Невозможно добиться успеха в наземной операции, не имея надежного воздушного прикрытия, не имея надежных средств противовоздушной обороны", – отметил Игнат.

По его словам, оккупанты, сбрасывая авиабомбы, сметают с земли украинские города.

"У нас не было прикрытого Мариуполя [Донецкой области], потому что с той стороны была уже оккупирована территория. Нечем было достать самолеты, которые бомбили "Азовсталь". Посмотрите, что произошло от авиационных бомб", – подчеркнул Игнат.

В Минобороны заявляли в начале марта, что Украина получит не один, а несколько типов западных истребителей.