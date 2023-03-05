Пристайко о предоставлении Украине истребителей Eurofighter: Великобритания постепенно формирует консенсус. Так было и с танками

Пристайко: С танками был прорывной момент. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями Фото: ЕРА

"Это, до определенного уровня, попытка быть откровенными в общении и, более того, [усилия] не пугать сильно союзников. То есть пытаться, как Великобритания это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса. Для того, чтобы передать такую сложную технику, как истребители, которые должны обслуживаться, должны быть обучены пилоты и техники, иметь целеуказания и [понимание], куда, откуда, кто и как применяет в многовекторной войне – для этого необходимо взаимодействие многих союзников. То, что делает Великобритания, постепенно формирует консенсус. Так же было, кстати, с танками. Это был прорывной момент", – сказал он.

По словам Пристайко, решение Лондона предоставить Украине танки западного типа Challenger 2 было необходимо, чтобы "сдвинуть нежелание всех остальных союзников".

"Если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, именно официальное подтверждение премьер-министром [Великобритании Риши Сунаком] забрало почти неделю – для того, чтобы он официально это повторил. В это время британцы пытались убедить всех других союзников, что есть два варианта: либо Великобритания идет сама с этим объявлением и пробивает эту брешь, в которую должны зайти все остальные, либо все вместе, как один фронт, как НАТО, сделаем этот очень важный шаг. В этот раз Великобритания была успешна. Я думаю, тот же самый процесс происходит сейчас с истребителями", – добавил он.

О том, что Британия может передать Украине современные истребители только после окончания войны, заявлял министр обороны страны Бен Уоллес. Великобритания готова помочь странам, которые примут решение передать Украине боевые самолеты безотлагательно, но для самой страны это "нелегко", говорил премьер-министр страны Риши Сунак.