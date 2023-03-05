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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пристайко о предоставлении Украине истребителей Eurofighter: Великобритания постепенно формирует консенсус. Так было и с танками

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Пристайко: С танками был прорывной момент. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями
Пристайко: С танками был прорывной момент. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями
Фото: ЕРА

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 4 марта, высказал мнение, что заявления Британии, что Украина может получить западные истребители только "в мирное время" – в том числе попытка не напугать союзников.

"Это, до определенного уровня, попытка быть откровенными в общении и, более того, [усилия] не пугать сильно союзников. То есть пытаться, как Великобритания это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса. Для того, чтобы передать такую сложную технику, как истребители, которые должны обслуживаться, должны быть обучены пилоты и техники, иметь целеуказания и [понимание], куда, откуда, кто и как применяет в многовекторной войне – для этого необходимо взаимодействие многих союзников. То, что делает Великобритания, постепенно формирует консенсус. Так же было, кстати, с танками. Это был прорывной момент", – сказал он. 

По словам Пристайко, решение Лондона предоставить Украине танки западного типа Challenger 2 было необходимо, чтобы "сдвинуть нежелание всех остальных союзников". 

"Если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, именно официальное подтверждение премьер-министром [Великобритании Риши Сунаком] забрало почти неделю – для того, чтобы он официально это повторил. В это время британцы пытались убедить всех других союзников, что есть два варианта: либо Великобритания идет сама с этим объявлением и пробивает эту брешь, в которую должны зайти все остальные, либо все вместе, как один фронт, как НАТО, сделаем этот очень важный шаг. В этот раз Великобритания была успешна. Я думаю, тот же самый процесс происходит сейчас с истребителями", – добавил он. 

О том, что Британия может передать Украине современные истребители только после окончания войны, заявлял министр обороны страны Бен Уоллес. Великобритания готова помочь странам, которые примут решение передать Украине боевые самолеты безотлагательно, но для самой страны это "нелегко", говорил премьер-министр страны Риши Сунак. 

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Великобритания, истребители, самолеты, война России против Украины, Вадим Пристайко, Бен Уоллес, Британия
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