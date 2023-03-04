Великобритания предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем планировала изначально – Пристайко

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в вышедшем 4 марта интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос о процентном соотношении между тем, какую помощь Украина просила у Великобритании, и какую в итоге получила.
"Даже сложно сказать [какое процентное соотношение]. Потому что помощь от Британии находится в нескольких плоскостях. К примеру, если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить его в 2,5 раза в этом году. То есть тут можно сказать, что 250%. Некоторое вооружение, которое мы спрашивали – например, самолеты, здесь сложно. Мы ищем варианты. Если танки, то 14 танков [Challenger 2] нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое", – сказал Пристайко.
Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры.