Великобритания предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем планировала изначально – Пристайко

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в вышедшем 4 марта интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос о процентном соотношении между тем, какую помощь Украина просила у Великобритании, и какую в итоге получила.

"Даже сложно сказать [какое процентное соотношение]. Потому что помощь от Британии находится в нескольких плоскостях. К примеру, если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить его в 2,5 раза в этом году. То есть тут можно сказать, что 250%. Некоторое вооружение, которое мы спрашивали – например, самолеты, здесь сложно. Мы ищем варианты. Если танки, то 14 танков [Challenger 2] нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое", – сказал Пристайко.